Com a nova alta em março, preço do etanol já subiu quase 27,00% em 12 meses

Estudo baseado em informações oficiais da Agência Nacional do Petróleo – ANP, com o balanço da trajetória de alta no preço médio do litro do Etanol, consumido pelos paraenses e comercializado em postos de combustíveis de Belém no mês passado (Março/2022) e também nos últimos 12 meses, mostra que o combustível já teve alta de quase 27%. Motoristas e pessoas com conhecimento afirmam que o álcool acaba ficando mais caro que a gasolina, pois consome muito mais rápido e, além do mais, o preço pelo litro não chega nem a um real de diferença de um para o outro.



Segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese/PA, o estudo mostra que em Belém (Capital), a trajetória de alta nos preços médios do litro do Etanol foi a seguinte nos últimos 12 meses: no mês de Março/2021, o preço médio do litro do produto foi comercializado em média a R$ 4,818. No inicio deste ano (Janeiro/2022), foi comercializado em média a R$ 6,232; no mês de Fevereiro/2022, foi comercializado em média a R$ 6,075 e, no mês passado (Março/2022), com nova alta, foi comercializado em média a R$ 6,113.



Com isso, no mês passado (Março/2022), o preço médio do litro do Etanol apresentou alta de 0,62% em relação ao preço médio verificado em fevereiro. Entretanto, também nos últimos 12 meses, o reajuste acumulado alcança quase 27,00% contra uma inflação estimada em torno de 11,00% (INPC/IBGE) para o mesmo período.



MARÇO



O Dieese/PA também analisou o preço do litro do Etanol comercializado em postos de combustíveis de Belém e demais capitais da Região Norte no mês passado. Segundo o levantamento, no mês passado, Macapá (AP) foi a capital do Norte que apresentou o maior preço médio de comercialização do litro de Etanol, custando R$ 6,287; seguida de Boa Vista (RR), com o preço médio de R$ 6,120; Belém (PA), R$ 6,113; Rio Branco (AC), R$ 5,972; Porto Velho (RO), R$ 5,930; Palmas (TO), R$ 5,708 e de Manaus (AM), com o preço médio de R$ 5,381.

Foto: Reprodução Internet