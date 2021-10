Com a presença da torcida, Paysandu joga hoje pela Série C e vias próximas à Curuzu serão fechadas

A partida é válida pela segunda rodada do quadrangular final da Série C e marca o reencontro do torcedor bicolor com o time, após quase um ano e sete meses. Para o jogo algumas vias serão fechadas.

As Travessas do Chaco e Curuzu serão fechadas às 14h30 pela Superintendência Executiva de Mobilidade (SEMOB), tendo acesso apenas pessoas que irão trabalhar na partida, além de moradores e torcedores com ingressos e documento.

Quem comprou ingresso deve apresentar na entrada ao estádio cartão de vacinação contra a covid-19 com as duas doses (Coronavac, Astrazeneca e Pfizer ou dose única da Jansen). O torcedor também pode apresentar o aplicativo Conecte SUS, além de um documento oficial com foto, já que os ingressos são nominais. O uso de máscara é obrigatório para ter acesso ao jogo e todo período em que o torcedor estiver no estádio. Ao todo 500 pessoas estarão trabalhando para a realização da partida, entre agentes de segurança pública, funcionários e seguranças do Paysandu.

Os portões da Curuzu serão abertos às 16h e serão fechados às 19h, uma hora antes do início da partida, como pede o protocolo de saúde e segurança feito pela Federação Paraense de Futebol (FPF) junto com o governo do Estado e Prefeitura de Belém. O documento foi aprovado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Veja os portões disponíveis para acesso ao estádio

P1 – Camarote

P4 – Arquibancada

P8 – Sócio-torcedor cadeira e não sócio cadeira

P13 – Sócio-torcedor arquibancada e torcedor comum arquibancada

P5 – Sócio-torcedor arquibancada e torcedor comum arquibancada

Fonte: O Liberal