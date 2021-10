Com a variante Delta, próximas 48 horas são fundamentais para o prefeito

O prefeito Edmilson Rodrigues (Psol), de 64 anos, contraiu a variante Delta da covid-19 e se não estivesse vacinado a situação tenderia a se agravar, disse a infectologista Rita Medeiros em coletiva na tarde desta segunda-feira, 25, depois de o paciente ter sido submetido a uma intervenção cirúrgica de sucesso pela manhã.



Segundo a médica, a variante Delta tem grau avançado de contágio e com isso a necessidade de vacinação.



Participando da coletiva desta tarde, o médico Romulo Nina, superintendente do Hospital Porto Dias, falou que as próximas 48 horas serão fundamentais para a equipe avaliar o comportamento do paciente em relação aos procedimentos. Se evoluir positivamente, Edmilson Rodrigues deixa a UTI amanhã e começa sua mobilização no apartamento.



De acordo com o médico, o sangramento foi estabilizado.

Nina afirmou ainda que diversos aspectos estão sendo monitorados no quadro do prefeito, como pressão e quadro de dor. “Inclusive, a partir de amanhã (terça-feira, 26), começa a se mobilizar o paciente. Então, o objetivo terapêutico nas próximas 48 horas é manter a estabilidade do paciente”. Passadas essas 48 horas, se ele não precisar de nada que tenhamos na UTI, ele desce para a unidade de internação, informou.

Foto: Agência Belém