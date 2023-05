Com ações de qualificação, Cosanpa beneficia mais de 3 mil pessoas em quatro cidades do Pará

O Governo do Estado, por meio da Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa), busca cada vez mais atuar de forma efetiva também por meio da realização de trabalhos sociais com a oferta de capacitações voltadas para pessoas em situação de vulnerabilidade social, que possam vir a ter perspectivas de emprego e renda. Com essa proposta, diversas ações, entre cursos e palestras educativas, foram realizadas em quatro municípios paraenses no último mês, beneficiando mais de 3 mil pessoas.

De acordo com a assessoria de Programas Sociais da Cosanpa, cerca de 3.820 pessoas participaram das atividades educacionais e oficinas gratuitas, além de tarefas lúdicas, em municípios em que há obras da Companhia em andamento, como em Belém, Castanhal, Alenquer e Alter do Chão.

Em Belém, a Companhia conduziu visita guiada com os alunos do “Comitê Ambiental” da Escola Estadual Professora Ruth Rosita de Nazaré Gonzalez e realizou palestra sobre “Doenças Sexualmente Transmissíveis” para alunos da Escola Estadual Lauro Sodré.

Em Castanhal, os técnicos levaram atividades alusivas ao “Dia da Terra” com alunos da Escola Municipal Dr. José João de Melo, além da palestra “Gentileza e cordialidade: A convivência em Grupo” e a abordagem de prevenção às drogas com alunos da Escola Estadual José Salles.

“Aprendi hoje na palestra que a maioria das pessoas que estão usando drogas se acabam e isso não faz bem, pois não traz um bom futuro. Não devemos seguir esse caminho”, disse a estudante Tatiane Caxiado.

Ainda em Castanhal, ações de combate ao bullying nas escolas foram realizadas com estudantes da Escola Municipal Professora Georgina Nascimento. Em alusão ao “Abril Laranja”, mês de combate à crueldade animal, alunos da Escola Municipal Luiz Augusto receberam orientações esclarecedoras sobre a temática.

Para possibilitar o ingresso de quem busca mais melhorias e aperfeiçoamento para se inserir no mercado de trabalho, a Companhia também ofertou a oficina de customização de sandálias.

“Participei do curso, pois estava em situação difícil e fui apoiada pelas meninas que aqui proporcionaram essa ajuda, a equipe toda bem atenciosa. Quis desistir por ser difícil inicialmente, mas deram força e continuei, e isso financeiramente vai me ajudar muito. Também espero que continuem realizando esses cursos, pois precisamos muito, sempre”, disse a participante Maria Nunes.

A cidade recebeu ainda o curso de atendente de farmácia, que garantiu a certificação de 20 novos operadores aptos para exercerem a função.

Baixo Amazonas – Na região de integração do Baixo Amazonas, a obra do novo sistema de água de Santarém vai ampliar o abastecimento de água da cidade e a Cosanpa realizou diversas ações que contribuem para as opções de qualificação aos moradores da localidade, entre eles, a formação de design de sobrancelhas e o curso de confecção de redes em Alter do Chão.

Alunos da Escola Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Alter do Chão, participaram de atividades educativas e palestras com as abordagens “Água, Direito e Responsabilidade e de Todos” e feminicídio.

Em Alenquer, alunos da Escola Estadual Professora Beatriz do Vale e da Escola Estadual Amadeu B. Simões receberam direcionamentos com a palestra “Gravidez na Adolescência”.

