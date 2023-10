Com ações educativas e de fiscalização, Prefeitura conclui a Semana Nacional do Trânsito em Santarém

Um intenso trabalho marcou o mês setembro em alusão a Semana Nacional do Trânsito (18 a 22), em todo o Brasil. Em Santarém, a Prefeitura, por meio, da Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito (SMT) promoveu ações educativas em escolas e de fiscalização em pontos estratégicos da cidade. As intervenções garantiram maior segurança nas vias e um trabalho de conscientização para um trânsito seguro, para a valorização da vida.

O secretário da SMT, Alberto Portela, avaliou como positiva as ações.

“Temos um intenso trabalho para que Santarém tenha melhor mobilidade e um trânsito seguro, com ações educativas nos educandários do município até as ações de fiscalização, com as intervenções diretas dos nossos agentes de trânsito, nos trabalhos de blitz. Foram atividades muito positivas, pois com as educativas construímos uma consciência das atitudes seguras no trânsito, com as nossas crianças e as abordagens para conter ações inseguras dos condutores, para evitar os sinistros no trânsito”, destacou.

“Foram atividades nas escolas muito participativas. Percebemos que os professores estavam empenhados em passar o conteúdo para seus alunos, pois, sempre correspondiam às nossas perguntas, relacionadas às sinalizações, uso adequado dos itens de segurança e das atitudes seguras para evitar sinistros de trânsito. Estivemos em unidades e centros de educação infantil, fundamental e empresas. Foi um trabalho positivo, pois todos os educandários prepararam um ambiente favorável para execução das atividades”, foi o que descreveu o chefe do setor da Educação de Trânsito, João Betcel, ao falar das ações do setor nas escolas.

O chefe do Núcleo de Operações Viárias da SMT, Marcos Figueira, também avaliou as ações.

“Tivemos uma grande campanha que iniciou no período do Çairé, passou pela Semana Nacional do Trânsito, em conjunto com os outros órgãos de segurança no trânsito, e seguimos até este último dia útil do mês de setembro, inclusive tivemos um curso de atualização de conhecimentos sobre a legislação de trânsito vigente no país. Avaliamos de maneira muito positiva todo o trabalho, principalmente, as abordagens com a população, no que se refere as orientações para a prevenção e cuidados para que não ocorram os sinistros, para que gente tenha uma cidade muito tranquila, uma cidade muito segura, no que se refere ao transito e sua fluidez com segurança”, concluiu.

O setor de Educação de Trânsito da SMT desenvolveu atividades em 23 educandários, 21 da rede pública e dois na rede particular. Um total de 2.209 crianças e jovens foram atendidos com blitzes e palestras educativas. O Núcleo de Operação Viária da SMT realizou 798 abordagens, sendo que 230 condutores foram notificados, 97 veículos foram removidos e foram registradas 69 ocorrências relacionadas a sinistros de trânsito.

Em 2023, o tema abordado foi No Trânsito, escolha a vida. Para 2024, a Secretaria Nacional de Trânsito – Senatran já definiu o tema: Paz no trânsito começa por Você.

Imagem: Agência Santarém