Com alta acumulada de 9%, preço do tomate registra queda em setembro

Pesquisas mostram que, no mês passado, setembro, pela quarta vez consecutiva neste ano, o preço pelo quilo do tomate apresentou queda. Mesmo assim, o produto ainda acumula alta de preço nos últimos 12 meses e em percentual superior à inflação calculada para o mesmo período. As informações foram divulgadas ontem, sexta-feira, 21, pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese/PA, que acompanha a trajetória de preços do produto, com pesquisas semanais efetuadas em feiras livres e supermercados da capital paraense.



As pesquisas do Dieese/PA mostram que a trajetória de preços do quilo do tomate nos últimos 12 meses foi a seguinte: Em Setembro/2021, o quilo do produto foi comercializado em média a R$ 6,33; encerrou o ano passado (Dezembrio/2020) sendo comercializado em média a R$ 7,89. No inicio deste ano (Janeiro/2022), foi comercializado em média a R$ 8,06; em Agosto/2022, foi comercializado em média R$ 7,84 e, no mês passado, Setembro/2022, com novo recuo foi comercializado em média a R$ 6,93.



Com isso, no mês passado (Setembro/2022), o preço do quilo de Tomate ficou quase 12,00% mais barato em relação ao mês de Agosto/2022. Ainda de acordo com as análises do Dieese/PA, também no comparativo de preços dos nove primeiros meses deste ano (Janeiro-Setembro/2022) o produto acumula queda de 12,17%. Entretanto, no balanço comparativo de preços dos últimos 12 meses (Setembro/2021-Setembro/2022), o produto ainda apresenta alta acumulada de 9,48% contra uma inflação calculada em 7,19% (INPC/IBGE) para o mesmo período.



Imagem: Reprodução