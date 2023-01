Com alta de quase 15,00%, custo da alimentação subiu mais que a inflação de 2022

O custo da Cesta Básica dos paraenses continua entre os mais caros do pais. Segundo as pesquisas do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese/PA, no mês passado, os preços dos Alimentos Básicos no Pará voltaram a ficar mais caros. Em Dezembro/2022, o custo da Cesta Básica foi de R$ 639,44, comprometendo na sua aquisição mais da metade do Salário Mínimo de R$ 1.212,00 (que vigorou até 31.12.2021).

Ainda de acordo com a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos, efetuada pelo Dieese, no mês passado (Dezembro/2022), a maioria das 17 capitais pesquisadas (14 Capitais) apresentaram altas de preços e apenas três apresentaram quedas pequenas.

O balanço efetuado pelo Dieese/PA mostra ainda que no mês passado (Dezembro/2022), a maioria dos produtos que compõem a Cesta Básica apresentou aumentos de preços, com destaque para o Tomate, com alta expressiva de 14,36%, seguido do Óleo de soja (cozinha), com alta de 13,81%; Farinha de mandioca, 9,85%; Arroz, 1,83%; Banana, 1,18%; Açúcar, 0,69%; Feijão, 0,64%, e do Café com alta de 0,17%.

Também no mês passado (Dezembro/2022), alguns produtos apresentaram recuos de preços. São eles: Leite, com queda de 2,841%; seguido da Carne Bovina, com queda de 0,96% e da

Manteiga, com queda de 0,26%.

Ainda segundo o Dieese/PA, no mês passado (Dezembro/2022), o custo da Cesta Básica para uma família padrão paraense, composta de dois adultos e duas crianças, ficou em R$ 1.918,32, sendo necessários, portanto aproximadamente 1,58 salários mínimos (baseado no valor do Salário Mínimo de R$ 1.212,00) para garantir as mínimas necessidades do trabalhador e sua família, somente com alimentação.

A pesquisa da Cesta Básica de alimentos dos paraenses, comercializada em Belém Capital no mês passado (Dezembro/2022) mostra ainda que para comprar os 12 itens básicos da Cesta, o trabalhador paraense comprometeu 57,04% do Salário Mínimo, e teve que trabalhar 116 horas e 04 minutos das 220 horas previstas em Lei.

NO ANO

O balanço efetuado pelo Dieese/PA, sobre a trajetória de alta no preço da Alimentação Básica no ano passado (Janeiro-Dezembro/2022), mostra reajuste acumulado de quase 15,00%. Ainda de acordo com as analises, também no ano passado, todos os produtos que compõem a Cesta Básica apresentaram reajustes de preços e em percentuais superiores à inflação estimada em torno de 6,00% (INPC/IBGE) para o mesmo período.

Ainda de acordo com as pesquisas, no ano passado (Janeiro-Dezembro/2022), as maiores altas de preços ocorreram nos seguintes produtos: Pão, com reajuste acumulado de 28,90%; seguido do Leite, com alta de 22,84%; Farinha de mandioca, 20,33%; Café, 20,26%; Banana, 20,11%; Feijão, 19,51%; Manteiga, 18,92%; Arroz, 11,45%; Tomate, 11,03%; Açúcar, 8,79%; Óleo de soja (cozinha), 6,87% e da Carne, com alta de preço acumulada no período de 6,33%.

As pesquisas mostram ainda que, com base no maior custo apurado para a Cesta Básica Nacional e levando em consideração o preceito Constitucional, que estabelece que o Salário Mínimo deva ser suficiente para alimentar o trabalhador e sua família, suprindo suas necessidades com alimentação, educação, moradia, saúde, vestuário, higiene, transporte, lazer e previdência, neste sentido o Dieese estima mensalmente o valor do Salário Mínimo necessário. No mês de Dezembro/2022, o Salário Mínimo oficial foi de R$ 1.212,00, mas o Salário Mínimo necessário para atender os preceitos constitucionais para uma família deveria ter sido de R$ 6.647,63, valor este 5,48 vezes maior que o Salário Mínimo de R$ 1.212,00. O valor do Salário Mínimo necessário é calculado de acordo com a determinação da Lei que estabeleceu os valores da Cesta Básica Nacional (decreto-lei 399/38) e também com base nos preceitos Constitucionais que norteiam o Salário Mínimo.

CAPITAIS

Segundo as pesquisas do Dieese, no mês passado (Dezembro/2022), entre as 17 capitais pesquisadas, São Paulo foi quem apresentou o maior valor da Alimentação Básica com o custo de R$ 791,29; seguida de Florianópolis com o custo de R$ 769,19 e de Porto Alegre, com o custo de R$ 765,63. Também no mês passado (Dezembro/2022), os menores valores médios da Cesta foram observados em Aracaju, com o custo de R$ 521,05; seguida de João Pessoa, com o custo de R$ 561,84 e Recife, com o custo de R$ 565,09. Ainda no mês de Dezembro/2022, no Balanço Nacional, Belém ficou entre as doze Capitais mais caras do país no que diz respeito ao custo da alimentação básica.

VARIAÇÃO

Ainda segundo as análises do Dieese, em termos de variação, no mês passado (Dezembro/2022), das 14 capitais que apresentaram aumentos de preços, o maior percentual foi registrado em Fortaleza, com alta de 3,70%; seguida de Salvador, com alta de 3,64%, e de Natal, com alta de 3,07%. Na outra ponta, entre três capitais que apresentaram queda em Dezembro/2022, o maior recuo foi registrado em Porto Alegre, com 2,03%; seguida de Curitiba, com queda de 1,58%, e Florianópolis, com queda de 0,90%.

Imagem: Nazaré Sarmento/Ronabar