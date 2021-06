Com ameaças e tentativa de agressão, jogadores do Paysandu embarcam para Fortaleza; Assista

Os jogadores do Paysandu foram hostilizados no embarque da equipe para o Ceará na tarde desta sexta-feira. Alguns atletas chegaram a sofrer empurrões e tentativas de agressão pelos torcedores que invadiram o aeroporto de Belém para protestarem contra a fase da equipe na Série C do Brasileiro.

As imagens que foram divulgadas nas redes sociais mostram um grupo uniformizado ofendendo os jogadores e ameaçando: “se perder, já sabe”.

Um dos mais cobrados é o atacante Nicolas, artilheiro do time na temporada, mas que não marca há 14 partidas. É possível ver o atleta sendo cercado e até recebendo um tapa nas costas. O volante Bruno Paulista também foi pressionado, chegando a encarar um torcedor que havia o empurrado.

O goleiro Victor Souza passou perto de sofrer uma agressão. Após alguns empurrões, o jogador quase levou um chute antes de subir a escada para a área de embarque do aeroporto.

A reportagem do ge buscou um posicionamento do clube através da assessoria de comunicação, mas até o momento não obteve uma resposta.

O Paysandu enfrenta o Floresta neste domingo, a partir das 15h30, no Estádio Domingão, em Horizonte, na Região Metropolitana de Fortaleza. A equipe bicolor está com cinco pontos na 8ª posição do Grupo A da Série C do Brasileiro.

Torcida organizada cria “Disk Balada”

No início desta semana, uma torcida organizada do Paysandu criou o “Disk Balada”, um canal para denuncia de jogadores que são flagrados em festas. A motivação veio após alguns atletas serem vistos em uma casa noturno no último final de semana. Um deles foi o atacante Ari Moura, que rescindiu contrato com o clube na segunda-feira.

Com ameaças e tentativa de agressão, jogadores do Paysandu embarcam para Fortaleza pic.twitter.com/Vht1ixS4Hv — A Província do Pará (@aprovinciadopa) June 25, 2021

Fonte: GE