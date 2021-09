Com apenas 6,3% das UTIs municipal ocupadas, Belém anuncia desativação de mais de 200 leitos exclusivos para a Covid-19

Município não registra óbitos pela doença há sete dias e já são cinco dias sem registro de casos e de internações nos leitos clínicos e nas UTIs.

Prefeitura de Belém anuncia a desativação de 200 leitos exclusivos para a Covid-19

Prefeitura de Belém anunciou nesta terça-feira (21) que vai desativar mais 200 leitos exclusivos para pacientes com Covid-19. A decisão foi tomada depois que o município não registra óbitos pela doença há sete dias e que em setembro a maior taxa de ocupação de leitos públicos de unidade de terapia intensiva (UTI) da rede municipal foi de apenas 6,3%.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma), já são cinco dias sem registro de casos e de internações nos leitos clínicos e nas UTIs na capital. Desta forma, a Prefeitura decidiu desativar os leitos exclusivos para a Covi-19.

“Hoje nós chegamos à conclusão que os leitos próprios da Prefeitura, parte dos leitos próprios têm capacidade de absorver essa demanda. Mesmo que haja um recrudescimento leve da pandemia, nós temos capacidade de absorver a demanda de atendimento com o número de leitos próprios da Prefeitura”, disse Maurício Bezerra, secretário da Sesma.

Dos seis hospitais que tratavam pacientes com o coronavírus, apenas dois vão manter os atendimentos. Segundo a Sesma, 109 leitos continuam disponíveis, sendo que a maioria no hospital Dom Zico, referência para os casos de Covid-19 em Belém.

Vacinação, cuidados e higiene

Vacinação contra Covid-19 em Belém — Foto: Fábio Costa / O Liberal

Especialistas afirmam que a vacinação tem uma relação direta com a redução no número de casos, internações e mortes por Covid-19. Em Belém, mais de um milhão (66%) de pessoas já receberam a primeira dose da vacina anti-covid. O percentual da população que completou o esquema vacinal é de 39%, totalizando mais de 594 mil pessoas. Mas o virologista da Fiocruz, Jesen Orellana, faz um alerta.

“Isso não quer dizer que os casos moderados, assintomáticos e mais leves não estejam ocorrendo na comunidade, certamente estão, mas em uma quantidade insuficiente que para gerar internações, para gerar problemas de pacientes demandarem leitos de UTI, por exemplo”.

De acordo com o infectologista Lourical Marsola, ainda é necessário manter os cuidados para proteger a saúde e combater o vírus.

“Se você obedece as medidas de boas práticas de distanciamento físico, de manutenção de uso da máscara quando estiver em ambientes públicos e se você potencializa a higienização das mãos, com certeza essas medidas associadas à vacinação são responsáveis por esta tranquilidade no número de internações e número de mortes”, explicou.

“Todos sabemos que existem, no mundo inteiro, se isolam várias cepas mutantes do coronavírus. Então, é preciso que se mantenha ainda todas a medidas de cuidado e que se entenda que a pandemia está em processo de redução no nosso estado, na nossa cidade, mas ela ainda não acabou”, completou o secretário da Sesma, Maurício Bezerra.

Fonte G1