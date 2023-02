Com apoio da Prefeitura, Cristoval é realizado Arena Estadual do Oeste do Pará

O Cristoval, maior retiro espiritual da região Oeste do Pará, voltou a ser realizado presencialmente, após dois anos de formato online, por conta da pandemia de covid-19. O evento tem apoio institucional e logístico da Prefeitura de Santarém e está sendo sediado pela primeira vez na Arena Estadual do Oeste do Pará – Professor Djalma Lima.



A programação iniciou nesse sábado (17) e prossegue até a terça-feira (21). Para garantir que todos possam ter acesso ao local, a Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito (SMT) disponibilizou uma linha saindo da Arena ,que irá operar das 14h às 23h ou até que a demanda justique a extensão do horário. Há, também, apoio da área da saúde com profissionais e parceria com os órgãos de segurança pública – Polícia Militar e Corpo de Bombeiros.



Presente à abertura, o secretário municipal de Governo, Emir Aguiar, que na ocasião representou o prefeito Nélio Aguiar, afirmou que tradicionalmente a Prefeitura é parceira do Cristoval. “A gestão do prefeito Nélio está, mais uma vez, apoiando, com todo o orgulho e satisfação o Cristoval, que nos convida a refletir, principalmente, agora, próximo ao período da Quaresma. Esperamos um grande evento, em paz, tranquilo e com todo conforto aqui no nosso ginásio poliesportivo”, disse Emir.



O tema deste ano é “Desperta! Em Jesus, Deus te escolheu” (Cf. Efésios 1, 4-5). Entre as atrações está o padre João Luiz, da Diocese de Caçador (SC) e o pregador, cantor e missionário Flavinho de São Paulo.

Imagens: Agência Santarém