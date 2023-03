Com apoio da Seel, atleta de natação conquista 10 medalhas em competição

Aos 14 anos de idade, o nadador Osvaldo Heleno Ferreira teve destaque ao conquistar 10 medalhas de ouro em diversas categorias durante 1º Festival Aquático Mirim ao Sênior de 2023, realizado pela Federação Paraense de Desportos Aquáticos (FPDA), ocorrido no último final de semana, na Tuna Luso Brasileira. O atleta participou do evento com o apoio da Secretaria de Esporte e Lazer (Seel).

Osvaldo faz parte da categoria do “Juvenil 1”. Ele participou de 10 competições e conquistou medalhas em todas. Com a chegada do evento, o estudante passou a treinar de forma intensa com dois treinos diários para buscar êxito da competição. “Esse festival foi muito bom porque eu nadei 10 provas e ganhei 10. Consegui ótimos resultados, fiz bons tempos. Pretendo continuar com este desempenho até o final do ano”, destacou.

Nesta primeira etapa do festival, mais de 140 atletas participaram da competição em mais de 20 categorias. As próximas etapas devem ocorrer ainda este ano conformo o calendário divulgado pela federação.

O treinador Ferreira avaliou o atleta após a competição, e garante um futuro promissor. “Ele está tendo uma boa evolução técnica, melhorando bastante seus resultados, inclusive foi um dos destaques do 1º torneio Aquático, realizado pela FPDA. É um atleta bastante talentoso e esforçado, estamos esperançosos, que ele poderá ser um grande atleta futuramente, de nível nacional”, pontuou Ferreira.

O festival garante ranking para o Campeonato Brasileiro, onde estarão presentes apenas os atletas com índice brasileiro.

