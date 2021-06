Com apoio da Seel, Dayse Silva é campeã na Taça Rio de Janeiro de boliche

Representando o Clube do Remo, a paraense Dayse Silva e a mineira Jacqueline Costa, venceram as duplas dos clubes do Fluminense (2° lugar), do Vasco (3° lugar) e conquistaram a medalha de ouro na categoria adulto feminino, 1ª divisão, da XXXII Taça Rio de Boliche, competição esta, que foi realizada nos dias 4 a 6 de junho, pela Federação de Boliche do Rio de janeiro (FBRJ), no clube social Aerotonw. A bolicheira do Pará, contou com o apoio financeiro da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), para competir no evento.

“Estou orgulhosa de conquistar essa medalha de ouro e muito grata ao apoio da Seel e de outros patrocinadores que me ajudaram bastante. Posso dizer que foi uma vitória com muita superação, depois de tanto tempo parada, desde novembro de 2020, quando foi minha última competição, senti dificuldades de jogar usando a máscara, e ainda por conta de uma lesão séria em dois dedos durante as partidas. Superei tudo e consegui o primeiro lugar”, conta Dayse Silva.

Na Taça Rio, a dupla campeã jogou 20 partidas, totalizando 7646 pontos, o que, em média, representa 382 pinos derrubados.

De acordo com a atleta paraense, essa vitória foi muito importante pois, a competição, é etapa seletiva e serve como acesso à seleção brasileira. O próximo desafio da paraense é se preparar para disputar a Taça Mato Grosso, que ocorrerá de 23 a 25 de julho, visando uma vaga na equipe nacional que irá disputar o Campeonato Sul-americano e o Campeonato Mundial da modalidade este ano.

“Parabenizamos a campeã de boliche Dayse, por mais esta vitória, trazendo essa medalha de ouro e representando muito bem o nosso estado na competição do Rio de Janeiro. Aqui, na Seel, continuamos à disposição dos nossos atletas paraenses das diversas modalidades”, afirmou Nivan Noronha, titular da Seel.

