Com apoio do Estado, três ginastas disputam seletiva para os Jogos da Juventude

A Universidade do Estado do Pará (Uepa) sedia neste domingo (04) o Campeonato Seletivas de Ginástica Artística, no Ginásio da instituição. Três ginastas paraenses atendidas pelo Programa Talentos Esportivos, da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), disputam a seleção para representar o Pará nos Jogos da Juventude, marcado para setembro, na cidade de São Paulo (SP).

Letícia Gomes, Juliana Ramos e Thaviny Campelo vão competir na categoria Juvenil, de 13 a 15 anos. “Estou treinando bastante, e acredito que terei um bom resultado. De segunda a sexta meu treino é de 14 h até 19 h, e também aos sábados pela manhã. Estou me dedicando ao máximo pra conseguir uma boa colocação”, diz Thaviny.

A seletiva é realizada pelo Núcleo de Esporte e Lazer (NEL). O professor Ullises Lima, responsável pelo treinamento das atletas, ressalta que “nós, professores, usamos muito a palavra culminância, que é aquilo que representa o resultado de toda a construção de um trabalho sério e responsável. Quando eu tenho uma menina campeã, isso é demais, pois representa o nosso trabalho de professor, que ninguém enxerga. Geralmente, as pessoas só enxergam a menina que subiu ao pódio, que ganhou medalha; mas eu enxergo outra menina. A menina que lutou, que ouviu cada informação, que construiu junto comigo e chegou ao pódio”.

Jogos – Os Jogos da Juventude são organizados pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB), que oferece suporte para as modalidades olímpicas por meio da formação de atletas jovens e profissionais.

Desde o ano 2000 os Jogos reúnem anualmente mais de 4.500 atletas, com até 17 anos, oriundos de escolas públicas e privadas de todo o Brasil. Mais de 2 milhões de estudantes das 27 unidades federativas (26 estados e o Distrito Federal) participam das etapas classificatórias.

