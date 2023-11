Com apoio do Governo do Pará paratleta de Dança Inclusiva conquista ouro em Campeonato Mundial

Com apoio do Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), o paratleta de dança inclusiva, David Pontes, representou o Brasil e conquistou o ouro, no Campeonato Mundial de Paradança, que foi realizado em Gênova, na Itália, onde competem outros 24 países.

A conquista é um marco histórico para a modalidade de paradança no estado do Pará e no Brasil, sendo a primeira vez que um brasileiro conquista o nível mais alto no pódio de um campeonato internacional da modalidade, considerado o mais importante para os competidores deste esporte no mundo.

O paratleta vencedor do ouro, faz parte da Companhia Paraense de Dança Inclusiva, “Do Nosso Jeito”, que tem como treinador o Professor Ricardo Reis. Ele destacou o sentimento de realização para toda a equipe, que treina de forma dedicada e persistente para trazer a conquista para o Brasil.

“Nós da Companhia do Nosso Jeito, começamos a nossa trajetória internacional em 2019. De lá para cá, trabalhamos buscando alcançar esse momento. E agora, nós estamos vivendo a realização de um sonho, uma conquista que vai mudar toda a nossa trajetória, afinal o Brasil tem um campeão mundial. Se fosse no futebol, nós teríamos direito de ter uma estrelinha a mais em cima do nosso escudo, então isso é incrível para todos nós”, disse o treinador.

O paratleta paraense David Pontes coleciona medalhas nacionais e internacionais em diversas competições da paradança e mais vez demonstrou seu talento onde conquistou um marco histórico para o País, com a medalha de Ouro, onde competiu na categoria Single Freestyle, classe 1 – Masculino.

“Agradeço muito ao Governo do Estado, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, e o nosso secretário. Meu muito obrigado, para mim foi uma sensação indescritível poder ouvir nosso hino nacional em um campeonato mundial, o investimento que é feito na paradança, no paradesporto, gerou isso aqui, uma medalha para Brasil e para o Pará”, disse o vendedor do ouro.

O Secretário de Estado de Esporte e Lazer, Cássio Andrade, ressaltou a importância do Estado em investir nos paratletas paraenses e demonstrou a gratidão e felicidade no resultado conquistado pelo paratleta David Pontes.

“Este resultado comprova o quanto é importante e necessário o investimento nos paratletas. Nós todos estamos radiantes com esta conquista, é um sentimento de alegria e dever cumprido em presenciar um paratleta paraense brilhante mostrando o seu talento para o mundo e trazendo essa importante medalha para o Pará e para todo o nosso Brasil, meus parabéns ao David e a toda a equipe talentosa da Companhia do Nosso Jeito”, disse o secretário.

O Campeonato Mundial de Paradança em Gênova, segue até este domingo, 26 de novembro, onde mais 6 atletas paraenses de dança inclusiva, também patrocinados pelo Governo do Pará, disputarão em diversas categorias. O paratleta David Pontes também aguarda mais um resultado, onde participou da categoria Dup Freestyle com a atleta Débora Cardoso.

Confira abaixo as categorias e os atletas que ainda seguem competindo no Campeonato:

– David Pontes e Karina Sousa, na categoria: danças Latinas, classe 1

– Adriano Silva e Jeniffer Soares, na categoria: danças Latinas, classe 2

– Isaías dos Santos e Natália Ormenez, na categoria: danças Latinas, classe 2

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação