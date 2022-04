Com atividades e serviços gratuitos, ParáPaz conclui ação em Belém

“Gosto muito de tecnologia e nunca tinha participado de uma aula de informática e hoje aprendi sobre muitas coisas que não sabia, da parte eletrônica do computador e fiquei muito interessado”, afirmou Lucas Rodrigues, de 12 anos, após ter participado da oficina de introdução à informática básica, uma das atividades gratuitas realizadas na manhã de sábado, 02.

Com a proposta de levar mais inclusão, informação, oportunidade e lazer às crianças, adolescentes e à comunidade, a Fundação ParáPaz, por meio do projeto “Espaços Abertos nas Escolas”, concluiu sua primeira ação na Escola Estadual Brigadeiro Fontenele, no bairro da Terra Firme, em Belém. O objetivo é promover interação social entre as pessoas e facilitar o acesso da população à diversos serviços em um espaço seguro e apropriado.

Serviços – Três projetos integraram a programação: ‘Espaços Abertos’, ‘Entre Elas’ e ‘Balcão Cidadão’, garantindo a 2ª via de documentação, rodas de conversa e, também, o estímulo à prática de esporte.

Durante a roda de conversa com as profissionais do “Entre Elas”, Lauridiane de Souza, que é mãe de duas estudantes da Escola, contou que achou a iniciativa interessante, principalmente por ter agregado tanto os alunos quanto os responsáveis e disse que “foram esclarecidas várias leis, infrações, direitos, termos e questões que precisam de atenção”.

Sem muitas expectativas por achar que haveria dificuldade, Beatriz Conceição, 17 anos, ficou surpresa ao conseguir emitir a Carteira de Trabalho Digital e agradeceu a oportunidade já com o documento em mãos.

“Foi muito rápido, não esperava essa facilidade. Queria me cadastrar no jovem aprendiz mas precisava da carteira e não tinha, agora com certeza vou atrás de um emprego”, comemorou a estudante.

Houve também oficina de informática; de Introdução à Educação Financeira e de Teatro, além da palestra de saúde bucal e entrega de kit de higiene bucal.

Compromisso – Segundo o coordenador do projeto, a parceria com a Secretaria de Estado de Educação (Seduc) foi essencial para a realização do evento e durante a programação mais de 400 pessoas foram atendidas e saíram satisfeitas.

“Finalizamos de forma positiva esse primeiro dia. Os alunos gostaram das atividades que trouxemos e se divertiram muito. É gratificante ver o sorriso deles em forma de agradecimento porque muitos não têm onde praticar esporte e hoje foi uma ótima oportunidade. Na próxima ação faremos algumas ampliações e adaptações pra atender melhor ainda o público”, destacou Carlos Valente.

O “Espaços Abertos nas Escolas” estará no próximo sábado (09), também de 08h às 12h, na Escola Estadual Luiz Nunes Direito, na Cidade Nova, em Ananindeua.

Por Nathalia Mota (PARAPAZ)

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação