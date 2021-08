Com auxílio de cães farejadores, PRF apreende 36 quilos de pasta base de cocaína em Marabá, no PA

Dois cães farejadores auxiliaram a Polícia Rodoviária Federal (PRF) a apreender mais de 37 quilos de drogas em Marabá, no sudeste do Pará, na tarde de domingo (22). Foram localizados 36,8 quilos de pasta base cocaína e um quilo de crack, informou a PRF na manhã desta segunda-feira (23).

Um homem de 45 anos que dirigia a caminhonete onde a droga foi localizada foi preso em flagrante suspeito de tráfico de drogas e conduzido para a Polícia Federal.

Segundo a PRF, o flagrante ocorreu no km 343 da BR-230, no início da tarde de domingo. A caminhonete com placas de Porto Velho (RO) foi abordada em fiscalização de rotina, mas os policiais estranharam o nervosismo do motorista.

Com isso, dois cães farejadores da guarda municipal de Marabá foram usados para vistoriar o veículo e farejaram a droga, indicando aos policiais onde os tabletes estavam escondidos.

Havia 36 tabletes de pasta base de cocaína, dois tabletes de substância semelhante ao crack e também R$ 2.634 em espécie. O motorista informou aos policiais rodoviários que trazia a droga de São José do Rio Claro (MT). A carga foi aprendida e o condutor ficou detido.

Foto: PRF/Divulgação

Fonte: G1 Pará