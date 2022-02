Com avanço de tropas russas, presidente ucraniano se comunica pelas redes sociais

Depois do presidente da Rússia, Vladimir Putin, deixar claro que a negociação para o fim do conflito passa pela saída de Zelensky, a Letônia se mostrou disposta a acolher um eventual governo ucraniano no exíli

Com o avanço da Rússia sobre o território ucraniano, o presidente Volodymyr Zelensky se comunica com seus apoiadores pelas redes sociais. Está em lugar desconhecido, fora da sede do governo.

Depois do presidente da Rússia, Vladimir Putin, deixar claro que a negociação para o fim do conflito passa pela saída de Zelensky, a Letônia se mostrou disposta a acolher um eventual governo ucraniano no exílio, anunciou hoje o ministro dos Negócios Estrangeiros, Edgars Rinkevics.

“Se o governo ucraniano tiver de sair de Kiev, lutará de qualquer lugar do país. Mas se os líderes legítimos da Ucrânia tiverem de sair temporariamente, a Letônia está pronta para recebê-los”, disse Rinkevics, que espera que esta seja apenas uma hipótese teórica.

O ministro da Letônia esteve na Ucrânia esta semana de onde saiu, por estrada, na quinta-feira, após o início da guerra.

Segundo o chefe da diplomacia letã seu país, bem como outros países da OTAN, estão estudando como fornecer equipamento militar a Ucrânia, depois que o espaço aéreo na região fechou.

Rozane Oliveira- CB