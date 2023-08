Com baixo índice de audiência, Globo decide cancelar o The Voice

Após pouco mais de uma década no ar, a Globo decidiu que não dará prosseguimento ao The Voice Brasil após a 12ª temporada do reality e que encerrará o programa que é apresentado atualmente por Fátima Bernardes. Nos últimos anos, a atração amargou baixos índices de audiência.

– Em 2023, o The Voice Brasil chega à 12ª e última temporada. A partir de novembro, com exibição às terças e quintas e apresentação de Fátima Bernardes, estreia a nova edição que promete muitas emoções, com novidades, surpresas, convidados especiais e homenagens aos momentos mais marcantes da história da família “Voice” – disse a emissora, em nota.

Exibido pela Globo desde 2012, o programa teve 22 edições incluindo todas as suas versões. Além das 11 temporadas tradicionais, foram oito do The Voice Kids, com crianças, e mais duas do The Voice+, com cantores idosos. Em 2023, além da exibição da versão tradicional, que estreia em novembro, o The Voice Kids já foi apresentado no primeiro semestre.

Nos últimos anos, a atração tem sofrido na disputa pela audiência e, em 2020, chegou a perder na média da temporada para o reality A Fazenda 12, que na época era apresentado por Marcos Mion na Record TV. No ano passado, quando Fátima Bernardes estreou na apresentação do reality, o programa conseguiu apenas 15 pontos de audiência na Grande São Paulo, pior índice desde 2013.

De acordo com o portal F5, um outro fator que teria contribuído para o fim do The Voice seria a baixa procura comercial da edição tradicional do ano passado e da versão infantil deste ano. Em 2022, a versão original teve dois patrocinadores, enquanto que a versão infantil deste ano teve apenas um.

Fonte: Pleno News/ Foto: Reprodução/TV Globo