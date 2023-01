Com Base Integrada no Marajó, Pará registra redução de 28% em crimes fluviais em 2022

O Pará é um dos estados da federação que mais utiliza os rios para transporte de pessoas, cargas e valores, e diante deste cenário, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), tem se destacado nos investimentos na segurança fluvial para ações ostensivas, patrulhamento, fiscalização e de controle. Em 2022, de janeiro a dezembro, houve queda de 28% nos delitos fluviais em comparação com o mesmo período de 2021.

Por meio do Grupamento Fluvial (Gflu), vinculado à Segup, a Segurança Pública do Pará planeja, promove, executa e controla as ações e operações fluviais, promovendo a integração e a otimização dos meios fluviais do Sistema Estadual de Segurança Pública e Defesa Social. Em 2022, por exemplo, foram realizadas 28 operações, resultando em 39 prisões e apreensão de 44 armas, demonstrando o combate efetivo, principalmente, ao roubo de embarcações.

As ações de enfrentamento a criminalidade nos rios, resultam da ampliação na cobertura fluvial em municípios que antes não tinham embarcações para o patrulhamento como: Oeiras do Pará, Monte Alegre, Juruti, Bragança, Cametá, Bujaru, Curralinho, Aveiro, Marapanim, Ponta de Pedras, São Domingos do Capim e Limoeiro do Ajuru, além de entrega de duas lanchas para guardas municipais de Belém e Marituba.

Esta preocupação, pontua o secretário de Segurança Pública, Ualame Machado, acontece desde o início da gestão, uma vez que os rios são a porta de entrada do Pará.

“Um dos principais pontos fortalecidos na segurança pública do Estado em 2022 foi no âmbito fluvial. Aumentamos o número de embarcações, e hoje temos mais de oitenta lanchas totalmente equipadas por todo o Estado, em qualquer lugar onde necessita de uma embarcação para o apoio à segurança pública. Também entregamos a primeira base fluvial integrada em Antônio Lemos, distrito do município de Breves, que vem apresentando também um avanço e tendo destaque nacional na modalidade de policiamento e fiscalização. Continuaremos investindo muito mais em novas embarcações e novas bases fluviais nos pontos estratégicos do Pará, para que a gente possa cada vez mais dar segurança a todos os paraenses que utilizam rios”, pontuou Ualame Machado.

Em 2022, foram adquiridas novas embarcações, além dos trabalhos de remotorização, revitalização de embarcações já existentes. Foram adquiridas 15 novas lanchas voadeiras com motor 150HP, readequação de oito embarcações com motores de popa de 60HP e com cinco motores de 350 HP, além de uma embarcação blindada com dois motores de 350 HP, para enfrentar maresias e longas distâncias.

Base Integrada Fluvial

Em junho de 2022, também foi entregue a primeira Base Integrada da Segurança Pública, localizada na região do rio Tajapuru, no distrito de Antônio Lemos, em Breves, no Marajó. Com a nova Base Integrada Fluvial está sendo possível reduzir a criminalidade na região e adjacências, o que vem impactando em uma redução de mais de 60% em crimes de roubo a embarcações, bem como à residências de ribeirinhos, ainda houve a captura de um dos mais procurados piratas da região, que foi preso pelos policiais da base, em cumprimento de mandado de prisão.

Além de fortalecer a segurança na rota fluvial do Estado, em especial da região, a Base funciona também, no apoio à população local que conta com a presença da segurança pública na região, diariamente, atuando no combate à criminalidade, e ainda, na prestação de serviços públicos, como por exemplo, na emissão da Carteira de Identidade (RG) e na orientação à população.

Em 2022, o GFlu atuou na formação de 115 novos pilotos em parceria com a Marinha do Brasil, com objetivo de que mais agentes estejam habilitados para atender os diversos municípios que receberam ou que ainda terão as novas embarcações para, assim, promover a atuação em todo o estado de forma segura.

Fonte: Noticia Marajó/Foto: Rodrigo Pinheiro / Ag.Pará