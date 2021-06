Com bom início, Argentina vence Paraguai e lidera Grupo A da Copa América

A Argentina venceu mais uma na Copa América. Na noite desta segunda-feira, a seleção albiceleste encarou o Paraguai, em Brasília, e, após um bom primeiro tempo, principalmente nos minutos iniciais, venceu pelo placar de 1 a 0.

Com o resultado, a equipe comandada por por Lionel Scaloni mantém a invencibilidade, soma sete ponto e ocupa a liderança do Grupo A. Do outro lado, os paraguaios permanecem com três, na terceira posição.

Argentina pressiona e sai na frente

Com muita intensidade, a Argentina dominou o Paraguai no Mané Garrincha, principalmente nos primeiros minutos. Logo aos cinco, Papu Gómez recebeu com liberdade, arriscou o chute, mas mandou para fora. No minuto seguinte, Aguero aproveitou bobeira de Gustavo Gómez e Piris da Motta e bateu com perigo.

De tanto insistir, o selecionado albiceleste abriu o placar em Brasília. Aos nove, Messi passou com facilidade por Cubas, arrancou pelo meio e serviu Di María. O camisa 11 ameaçou o chute e serviu Papu Gómez, que, com extrema categoria, encobriu o goleiro e correu para o abraço.

Pouco depois, Lionel Messi quase ampliou com linda cobrança de falta. O amplo domínio argentino parou por aí. Na sequência, o Paraguai, mesmo com muitos erros na criação das jogadas, equilibrou a partida.

Nos minutos finais, a seleção albirroja chegou a balançar as redes com o atleticano Junior Alonso, mas a arbitragem invalidou o lance marcando impedimento. Nada feito.

Paraguai melhora, mas não evita derrota

No segundo tempo, o Paraguai adotou uma postura mais agressiva e passou a construir ainda mais espaços no campo ofensivo. Já no primeiro minuto, após boa troca de passes, Arzamendia invadiu a área e acabou travado na hora da finalização.

Do outro lado, o selecionado comandado por Lionel Scaloni, sem conseguir imprimir o ritmo do início de partida, foi empurrado para o campo de defesa e passou grande parte da segunda etapa distante da meta paraguaia.

Sem grande repertório ofensivo, a equipe albirroja até que tentou criar jogadas, principalmente pelos lados de campo, mas encontrou muita dificuldade para quebrar as linhas adversárias. A última boa chance da partida, inclusive, acabou sendo criada pelos argentinos. Em cobrança de falta pelo lado direito, Messi mandou na direção do gol e Antony Silva tirou de soco para longe.

