Com camisa de Israel, Michelle vota no DF: “Nas mãos de Deus”

A primeira-dama brasileira Michelle Bolsonaro votou em Ceilândia, no Distrito Federal, às 8h30 deste domingo (30). Na ocasião, ela estava vestida com uma camisa em homenagem a Israel.

Ao exibir foto do momento no Instagram, a esposa do presidente Jair Bolsonaro (PL) profetizou bênçãos sobre as duas nações.

– Que as bençãos do nosso Deus estejam sobre o Brasil e sobre Israel. Deus, pátria, família e liberdade – assinalou Michelle.

Michelle exerceu o direito ao voto na Escola Classe 7, antigo Centro de Ensino Fundamental 35. Na saída, ela disse que a vitória de seu marido “está nas mãos de Deus”.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução / Instagram de Michelle Bolsonaro