Com câncer, Pelé volta a ser internado e passa por exames

O ex-jogador de futebol Pelé precisou ser internado, nesta terça-feira (29), no Hospital Albert Einstein, na Zona Sul de São Paulo, após apresentar inchaço por todo o corpo. Os médicos o diagnosticaram com um tipo de edema chamado síndrome edemigênica, anasarca (inchaço generalizado) e insuficiência cardíaca descompensada. O ex-atleta enfrenta um câncer metastático com origem no cólon, que compõe o intestino grosso.

As informações foram divulgadas pela ESPN. De acordo com a emissora, o craque brasileiro está passando por uma série de exames, nesta quarta-feira (30), a fim de avaliar os órgãos afetados pelo tumor e também os novos problemas de saúde identificados.

A atual internação de Pelé não estava programada. Ele foi levado ao Albert Einstein por sua esposa, Márcia Aoki, que demonstrou preocupação com o inchaço no corpo do esposo.

Ao chegar à unidade de saúde, Pelé apresentava também estado de confusão mental. Os médicos analisam possibilidade de encefalopatia hepática.

O quadro do ex-atleta preocupa, pois, a terapia contra o câncer não tem demonstrado resultados.

Consultada, a esposa de Pelé confirmou a hospitalização dele, mas disse que se deve somente a exames e avaliação mensal da quimioterapia.

Fonte: Pleno News/Foto: EFE/Antonio Lacerda