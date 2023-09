Com chegada do iPhone 15, vendas do iPhone 13 Mini usado sobem 60%

Com o lançamento da linha iPhone 15, que terá a pré-venda iniciada no Brasil na próxima semana, os modelos anteriores estão sendo mais buscados em plataformas de compra e venda de usados.

No meses de julho e agosto, as vendas do iPhone 13 Mini creceram 60% na OLX, em comparação com os meses de maio e junho, de acordo com um levantamento divulgado pela empresa nesta sexta-feira (22).

Com a chegada da nova linha, o iPhone 13 Mini foi um dos modelos descontinuados pela Apple. Agora, o smartphone pode ser encontrado apenas em plataformas de usados ou em varejistas, mas o estoque não deve ser reposto.

“O estudo observou que, em junho, na semana do anúncio do iOS 17 , a plataforma passou a registrar aumento na busca pelo termo ‘iPhone’. No mês de julho e agosto, houve crescimento de 14% na Procura pelo aparelho da Apple em comparação com maio e junho, comportamento também observado em lançamentos da marca em anos anteriores”, analisa Regina Botter, Diretora Geral de Autos e Produtos da OLX Brasil.

No mês de agosto, ainda segundo o levantamento, o iPhone usado mais vendido foi o iPhone 12. Veja o top 20:

iPhone 12

iPhone 11

iPhone XR

iPhone 11 Pro Max

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone XS Max

iPhone 12 Pro

iPhone XS

iPhone 13 Pro

iPhone 12 Mini

iPhone 14 Pro

iPhone SE 2020

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 13 Mini

iPhone SE 2022

“Quando há lançamentos de um novo modelo, notamos uma movimentação no mercado de usados, já que algumas pessoas vendem seus aparelhos para comprarem o novo, e outras aproveitam essa oportunidade para comprar o iPhone com valor mais acessível”, afirma Regina

Fonte: IG/Foto: Divulgação/Apple