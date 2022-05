Com chuvas intensas, Semurb intensifica trabalhos de limpeza e organização das vias de Santarém

Com as fortes chuvas registradas recentemente em Santarém, os agentes de limpeza urbana estão seguindo um intenso trabalho para minimizar os impactos deixados pelo acúmulo de lixo e areia levados para o leito das vias urbanizadas e para as entradas dos sistemas de drenagem impedindo a vazão das águas pluviais em vários pontos do município.



Os trabalhos coordenados pela Secretaria Municipal de Urbanismo e Serviços Públicos (Semurb) da Prefeitura de Santarém estão concentrados, nesta terça-feira, 03, nas Avenidas Cuiabá, Fernando Guilhon, Evaldo Leite, Rui Barbosa, vias próximas a Praça do Santarenzinho, dentre outras.

O principal serviço realizado neste período é o de desobstrução das entradas dos sistemas de drenagem, mas os serviços de varrição, capina, roçagem, remoção de entulhos e coleta de lixo, seguem de acordo com o cronograma elaborado pelo setor de limpeza pública da Semurb.



A população pode colaborar com as equipes por meio de duas medidas simples: não jogar lixo nas ruas e não deixar os sacos com lixo acondicionado nas ruas, principalmente na época das chuvas. O correto é colocá-los para fora apenas nos horários em que ocorrem os recolhimentos realizados pelo serviço de limpeza urbana.

Imagem: Ascom/PMS