Com Covid-19, filha de Nicette Bruno é intubada na UTI

A diretora Bárbara Bruno, de 64 anos, filha de Nicette Bruno e Paulo Goulart, foi diagnosticada com Covid-19 e, neste domingo (2), precisou ser intubada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) de um hospital particular, no Rio de Janeiro.

A atriz Beth Goulart, irmã mais nova de Bárbara, usou as redes sociais para compartilhar a informação e pedir uma corrente de orações pela saúde dela.

– Minha irmã, minha querida e tão amada irmã, foi testada positivo para a Covid-19. Ela está hospitalizada, internada no CTI e hoje teve que fazer a intubação. Gostaria de pedir que todos se unissem numa corrente de oração […]- disse Beth Goulart em vídeo.

A família sofrera uma perda para a Covid no final de 2020. A atriz veterana Nicette Bruno morreu por complicações da doença, aos 87 anos.

Fonte: Pleno News

Por: Monique Mello