Com covid, youtuber está na UTI em estado grave: ‘Pulmão prejudicado’

O youtuber Douglas Mesquita Silva, conhecido por Rato Borrachudo, usou uma rede social para contar que está na UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) de um hospital em São Paulo com covid-19.

Ele contou que os primeiros sintomas começaram a aparecer no dia 10 de setembro. No dia 11, fez um teste e o resultado deu negativo. No dia 13, Douglas piorou. “Tive uma recaída brusca de saúde, estou no Rio aos cuidados da minha família, e com isso decidi ficar em standby até quinta-feira, até minha volta para São Paulo, irei fazer outro teste de covid hoje, quero torcida”, pediu Douglas aos internautas.

Fonte: R7/Foto: REPRODUÇÃO/TWITTER