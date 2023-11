Com crédito e tecnologias, Emater fortalece produção de cacau na Transamazônica

Somente em Altamira, o escritório local da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do do Pará (Emater) considera a possibilidade de mais de R$ 2 milhões e meio de recursos, do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) na região do Assurini já para o ano que vem e, ainda, o melhoramento genético via a introdução de sementes e hastes para enxertia selecionadas.

“Nestes municípios, o cacau transforma vidas. Para a agricultura familiar, representa alimentação, sustento e ascendência socioconômica, por isso a Emater incentiva todas as frentes”, aponta a técnica social Raimunda Barbosa, assistente social.

A especialista destaca o apoio às organizações sociais, como associações e cooperativas: “A questão da coletividade é muito importante para o desenvolvimento sustentável e facilita etapas como beneficiamento e comercialização”, diz.

Mobilização

Na última semana, dias 11 e 12 de novembro, a equipe da Emater promoveu mais uma mobilização na Transunião e Nova Transunião, comunidades situadas dentro dos asssentamentos federais Lages e Itatá.

O evento “Ação Solidária” realizou-se com a parceria da Associação dos Pequenos Produtores Rurais da Noca Transunião (APPRnot), da empresa de georreferenciamento Mapear e do Sindicato dos Produtores Rurais de Senador José Porfírio (siprusp). Duas reuniões com 200 famílias trataram de cadastro ambiental rural (car) e levantamento topográfico para regularização fundiária, entre outros interesses.

Além do diálogo direto com as famílias, em 2023 a Emater ministrou oficinas sobre aproveitamento do cacau, para receitas de doce, geleia e licor.

Texto de Aline Miranda

Fonte: Agência Pará/Foto: Pedro Guerreiro/Ag Pará