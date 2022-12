Com doença pulmonar, ator Pedro Paulo Rangel é intubado

O ator Pedro Paulo Rangel, de 74 anos, foi intubado na Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro, onde está internado desde novembro. O artista luta contra os efeitos da DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, causada pelo tabagismo.

De acordo com Patrícia kogut, do jornal O Globo, o artista esteve na UTI e depois voltou para o quarto. No entanto, os médicos consideraram que a intubação era a melhor alternativa para que a medicação fizesse efeito.

Recentemente, o ator atuou em uma série de TV e também esteve em cartaz com o monólogo O Ator e o Lobo, na Casa de Cultura Laura Alvim, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Este último precisou ter a temporada cancelada por conta do agravamento da doença crônica do veterano.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/TV Brasil