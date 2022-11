Com duas categorias, Remo Lions disputou Paraense de Flag Football

O Remo Lions participou da primeira etapa do Campeonato Paraense de Flag Football. A equipe azulina jogou a competição em duas categorias, com o feminino e o masculino de flag. O torneio foi realizado no domingo, 06. Nessa primeira etapa as atletas do feminino tiveram a vitória de 34 x 0 em cima da equipe Lobos Vingador. No segundo jogo uma derrota de 37 x 35 para a North Indians, e o terceiro e último jogo, garantiu o resultado positivo de 32 x 14 em cima do Tigers.



Já o elenco masculino, que ainda está em construção, teve uma grande batalha em seus três jogos. O primeiro jogo com a derrota de 44 x 0 para o time Snakes. No seu segundo confronto o placar ficou de 14 x 9 para o time Indians. Já no terceiro saiu derrotado de 20 x 14 para o Lobos Vingador.

A segunda etapa do Paraense será realizada nos dias 17 e 18 de dezembro para definir os campeões de ambas categorias.

Imagem: Ascom Remo

Por Roberto Barbosa