Paysandu e CRB-AL se enfrentam às 16h45 na Curuzu

Paysandu divulgou a sua escalação para o confronto da segunda fase da Copa do Brasil contra o CRB-AL. As duas surpresas são o retorno do zagueiro Parema, que havia feito uma cirurgia na mão, e o lateral direito Israel, que, segundo o técnico Itamar Schulle, estaria com conjuntivite.