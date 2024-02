Com elenco principal, Flamengo vence o Sampaio Corrêa e encosta no G4 do Carioca

Belém – O elenco principal retornou ao Brasil após o fim da pré-temporada nos Estados Unidos, e a sequência de empates do Flamengo no Campeonato Carioca chegou ao fim. Na noite desta quarta-feira, 31, o Rubro-Negro venceu o Sampaio Corrêa por 2 a 0 no Mangueirão, em Belém, pela quinta rodada da Taça Guanabara. Bruno Henrique e Gabigol, que findou um longo jejum de gols, marcaram para o Fla.

Com o resultado, o Rubro-Negro chegou aos oito pontos e subiu para a quinta colocação do Estadual. O primeiro time dentro do G4 é o Boavista, que soma nove pontos.

A equipe de Tite voltará a campo no próximo domingo, às 19h, para enfrentar o Vasco no Maracanã. A partida é válida pela sexta rodada da Taça Guanabara. Será o primeiro Clássico dos Milhões de 2024.

O JOGO

O primeiro tempo foi um jogo de ataque contra defesa. Nesse cenário, o Flamengo dominou o Sampaio Corrêa e encaminhou a vitória já na etapa inicial. Logo aos dez minutos, o Rubro-Negro inaugurou o placar no Mangueirão. Leandro cedeu o rebote após uma cobrança de falta de De La Cruz, e Bruno Henrique correu para pegar o rebote. Com o goleiro vendido no lance, o atacante só teve o trabalho de mandar a bola para o fundo das redes.

O Fla continuou em cima e criou outras boas chances. Assim, o segundo gol chegou aos 42 minutos. Arrascaeta ganhou uma dividida, avançou pelo lado esquerdo e descolou um ótimo passe para Gabigol, que correu nas costas da marcação. Cara a cara com o goleiro, Gabi não desperdiçou. Assim, findou um jejum de gols que já durava mais de cinco meses.

Na etapa complementar, o Flamengo seguiu com mais posse de bola e domínio. Entretanto, já não teve mais o ímpeto ofensivo do primeiro tempo e finalizou bem menos. Com o passar do tempo, diminuiu o ritmo, mas sem perder o controle da partida.

O Sampaio Corrêa, por sua vez, teve dificuldade para criar. A melhor trama ofensiva do Galinho, que deixaria Max cara a cara com Rossi, acabou anulada por impedimento. Assim, a partida caminhou para terminar com o placar final de 2 a 0.

FICHA TÉCNICA

Sampaio Corrêa 0 x 2 Flamengo

Data e Hora: 31/1/2024, às 21h30

Local: Mangueirão, em Belém (PA)

Árbitro: Carlos Tadeu Ferreira de Castro

Cartões amarelos: Paulo Vitor, Thurram, Rodrigo Dantas e Leandro Matheus (SAM) / Allan (FLA)

Cartões vermelhos: –

Gols: Bruno Henrique (0-1) (10’/1ºT) / Gabigol (0-2) (42’/1ºT)

SAMPAIO CORRÊA (Técnico: Silvestre dos Anjos)

Leandro Matheus; Roberto (Rafael Pernão, 26’/2ºT), Índio, Eduardo Thurram e Paulo Vitor (Guilherme, 16’/2ºT); Rosado (Elenilson, 32’/2ºT), Marcelo e Rodrigo Dantas; Hugo Cabral (Max, Intervalo), Lucas Carvalho (Gabriel Agú, Intervalo) e Abner.

FLAMENGO (Técnico: Tite)

Rossi; Wesley, David Luiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Varela, 26’/2ºT); Pulgar (Allan, Intervalo), Gerson (Luiz Araújo, Intervalo), Arrascaeta (Matheus Gonçalves, 46’/2ºT) e De La Cruz (Rayan Lucas, 26’/2ºT); Bruno Henrique e Gabigol.

Fonte: O Dia/Foto: Marcelo Cortes/Flamengo