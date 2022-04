Com empate em 1 a 1 na Arena Verde, diante do Ypiranga, Papão pisa na bola

O Paysandu errou o passo dentro de casa pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série C e cedeu o empate, em cobrança de pênalti, para a equipe gaúcha do Ypiranga na tarde deste sábado, 30, na Arena Verde, em Paragominas (PA), a 300 km de Belém. O jogo teve a cobertura da equipe “Titulares do Esporte, da Super Rádio Marajoara AM-1.130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ, empresas da holding do Grupo Carlos Santos.

Do começo ao fim foi um jogo morno, sem muitas alternativas.



Jogando em casa e com apoio do torcedor, o Papão teve a iniciativa da partida, com mais posse de bola e levantamentos na área, mas sem perigo. Mas quando o Papão chegou forte, conseguiu abrir o marcador. Aos 24 minutos, após cobrança de escanteio da esquerda de Alessandro Vinícius, o zagueiro Lucas Costa subiu e cabeceou para o fundo do gol, 1 a 0 Paysandu.



A partir desse gol a equipe gaúcha se espertou e conseguiu tocar mais a bola, virar as jogadas e começou a envolver o clube bicolor. O goleiro Thiago Coelho apareceu muito bem em uma finalização de Cesinha, John Lennon também assustou em chute de fora da área mas quem balançou a rede foi um velho conhecido da torcida do Papão.



Depois de uma jogada pela direita de Gedeilson, a bola bate na mão do zagueiro do Paysandu, bruno Leonardo, que tentava fazer o corte. O árbitro assinalou a penalidade e o atacante Hugo Almeida, que jogou no Paysandu em 2018, deslocou o goleiro Thiago Coelho e deixou tudo igual, 1 a 1, aos 35 minutos.

SEGUNDO TEMPO

Após o intervalo, Márcio Fernandes mexeu na equipe, posto que saiu Alessandro Vinícius e entrou Dioguinho, ex-Remo, que deu uma maior movimentação ao time. Toscano, logo no início do teve boa chance, mas o goleiro Allan fez boa defesa.



Assim, os dois times buscavam o gol de forma desordenada, com cruzamentos na área, mas sem muito perigo. Os técnicos fizeram as alterações, buscando o resultado, com o Paysandu indo para o “abafa” e o Ypiranga buscando o contra-ataque.



Já na reta final, o Paysandu foi para cima, quando o atacante Danrlei, entrou no jogo e perdeu uma chance cara a cara com o goleiro, aos 43 minutos. Nos acréscimos, o volante Mikael tentou de cabeça, mas a finalização foi para fora.



Diante desse resultado, o Paysandu tem agora apenas seis pontos em quatro partidas, mas segue invicto na Série C. De seu lado, o Ypiranga possui agora cinco pontos. O próximo jogo da equipe gaúcha será em casa, contra o Floresta-CE, no próximo domingo, 8, às 11h. Já o Paysandu recebe o Botafogo-SP, também no domingo, às 19h, na Curuzu. A partida marca o retorno da equipe bicolor ao Estádio da Curuzu, após cumprir dois jogos de punição na Arena Verde, em Paragominas.

Imagens: John Wesley/Agência Paysandu