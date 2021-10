Papão recebe o Penarol-AM na Curuzu em jogo único pela segunda fase da Copa Verde

O Paysandu encara o Penarol-AM na noite de hoje, às 20h, na Curuzu, em Belém. O Papão tenta o tricampeonato da competição e vai jogar com o time mesclado, já que o clube prioriza a disputa da Série C do Brasileiro. Destaque para a estreia do goleiro Elias Curzel, que veio por empréstimo da Chapecoense-SC.

Veja a a escalação

Fonte GE