Com ex-companheiro de David Beckham, Atlético-PA está pronto para estrear na Segundinha

O Atlético Paraense vem tentando o acesso à elite do Parazão há quatro temporadas. Na Série B do Campeonato Paraense deste ano, o time quer fazer diferente. Para isso, a equipe contratou o experiente lateral-esquerdo Alex Cazumba, de 33 anos.

O jogador foi revelado pelo São Paulo em 2008,e já tem rodagem por diversos clubes. Em 2010, ele atuou ao lado de David Beckham e Landon Donavan no Los Angeles Galaxy, dos EUA. Lá, Cazumba atuou em 21 partidas e marcou um gol, conquistando o vice da Conferência Oeste da MLS.

Alex Cazumba em atuação pelo Los Angeles Galaxy — Foto: Brad White/Getty Images

No comando do CAP está Zé Carijé, que estava no Barcelona de Ilhéus. O treinador ainda vai contar com alguns atletas que disputaram a Série D do Brasileiro, como o lateral-esquerdo Maikon, pelo Murici-AL, além do volante Gilmar e os meias Felipe Araújo e Miller, que estavam no Atlético-BA.

– A gente tem um elenco com uma boa qualidade técnica, forte, que tem demonstrado vontade de vencer, se dedicando bastante e nos deixa muito confiante para conseguirmos os nosso objetivos e estrear bem. Vamos buscar o acesso tão merecido por esse clube, por sua torcida. Nós da comissão e jogadores vamos dar o máximo para que esse feito seja alcançado – comentou o treinador em contato com a reportagem do ge Pará.

O Atlético Paraense está no Grupo E da Segundinha e estreia na competição contra o Parauapebas, neste sábado, dia 16, a partir das 15h30, no Estádio Rosenão. Os ingressos para a partida estão custando R$ 40.

*Estagiário, sob supervisão de Bruno Amâncio.

Fonte GE