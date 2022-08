Com fake news sobre Bolsonaro, Felipe Neto ataca Gloria Perez

Utilizando uma notícia falsa que circulou em diversos veículos de imprensa nesta sexta-feira (12) sobre o presidente Jair Bolsonaro (PL), o youtuber Felipe Neto decidiu atacar a autora Gloria Perez nas redes sociais.

No Twitter, o influenciador citou um suposto encontro entre o chefe do Executivo e o ex-ator Guilherme de Pádua, condenado pela morte da ex-atriz Daniella Perez, filha de Gloria. No entanto, tal encontro nunca aconteceu. Bolsonaro, inclusive, sequer estava na mesma cidade de Guilherme no almoço citado pelos veículos de imprensa.

Glória Perez se torna bolsomínia e faz posts de apoio ao genocida desgraçado. Bolsonaro e Micheque fazem encontro com Guilherme de Pádua, assassino da filha de Glória Perez. Micheque comenta post de Glória Perez sobre a filha, com carinha de choro, após o encontro – escreveu o youtuber.

FAKE NEWS SOBRE ENCONTRO

Em meio aos boatos, Bolsonaro negou, por meio de suas redes sociais, que tenha almoçado ou sequer encontrado com o pastor Guilherme de Pádua no último domingo (7), em Belo Horizonte. Na data, o presidente e sua esposa, a primeira-dama Michelle Bolsonaro, participaram de um culto na Igreja Batista da Lagoinha pela manhã.

A congregação acolheu Guilherme de Pádua em 1999, quando ele deixou a prisão. Após o culto, houve um almoço de comemoração aos 50 anos de ministério do pastor Márcio Valadão, que lidera a igreja. Bolsonaro, entretanto, afirmou ter seguido para São Paulo, onde acompanhou o jogo entre Palmeiras e Goiás.

– Sequer participei do almoço em Belo Horizonte. A mesma imprensa já havia divulgado que eu estava em uma churrascaria de SP na mesma data e hora. Quem propagou a mentira, já sabia da verdade, mas não se preocupou com a dor que poderia causar até à família de Daniella Perez. – destacou.

Os rumores do suposto encontro surgiram após a divulgação de uma foto da atual mulher de Guilherme, Juliana Lacerda, junto à primeira-dama, Michelle Bolsonaro. A própria Juliana, todavia, negou que conhecesse Michelle. A declaração foi corroborada pelo presidente da República.

– A própria pessoa envolvida nesse crime cruel e covarde nega ter estado presente no evento. Sua esposa, que não tem envolvimento com o crime, já se manifestou explicando que não conhece Michelle e que, assim como dezenas de mulheres, fez fila para tirar foto com a primeira-dama – continuou.

Para Bolsonaro, “as informações falsas divulgadas por parte da mídia só expõem sua falta de escrúpulos e o desprezo pela dor das pessoas, tratando-as como meras ferramentas”. Ele ainda complementou dizendo que sua “história de luta” mostra o lado que sempre esteve.

Fonte: Pleno News/Fotos: Reprodução/YouTube // Graça Paes/AgNews