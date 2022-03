Com Flamengo x Vasco, Record atropela a Globo em audiência

A transmissão do clássico entre Flamengo e Vasco pela Record TV, no domingo (6), garantiu os melhores números de audiência de 2022 para a emissora na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Durante a partida válida pelo Campeonato Carioca, a Record teve mais de sete pontos de vantagem em relação à média de audiência registrada pela Globo.

De acordo com o colunista Flávio Ricco, do portal R7, a média de audiência do clássico, na capital fluminense, ficou em 16,5 pontos contra 9,4 da Globo. Além do Rio de Janeiro, a partida também rendeu para a Record triunfos sobre a rival em capitais como Brasília (15,7 a 6,6), Goiânia (13,2 a 5,0), Vitória (16,6 a 8,5), Belém (12,1 a 10,8) e Manaus (23,8 a 6).

No domingo anterior (27), a Record já havia vencido a Globo na média de audiência no Rio de Janeiro com a transmissão do empate em 2 a 2 entre Flamengo e Resende. O jogo, válido pela 9ª rodada da primeira fase do Campeonato Carioca, marcou 10,9 pontos de média e picos de 14,6 pontos, contra 10,7 da Globo, que transmitia os programas de Ivete Sangalo e Luciano Huck.

Fonte: Pleno News