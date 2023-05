Com futebol pouco convencional, Paysandu vence Aparecidense, de virada, em jogo de estreia na Série C

O Paysandu estreou na Série C de 2023 vencendo o Aparecidense- GO por 2 a 1, de virada. O jogo aconteceu no Estádio Leônidas Sodré de Castro, a Curuzu, na noite desta quarta-feira, 03, com a equipe “Titulares do Esporte” da Super Rádio Marajoara AM-1.130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e jornal A Província do Pará On-Line, patrocínio do sempre Avistão, empresas do Grupo Carlos Santos, o “Amigo do Povo”, há 51 anos vendendo mais barato na esquina da economia, Manoel Barata com Padre Eutíquio, em pleno centro comercial de Belém.

Não foi uma apresentação primorosa, ao gosto da torcida, mas serviu para atenuar a pressão em cima do time.

O Papão foi comandado pelo interino Wilton Bezerra, que há anos trabalha como técnico auxiliar permanente. Marquinhos Santos, o novo comandante bicolor, chegou no final da manhã e acompanhou toda a partida.

O primeiro tempo foi bastante equilibrado, com leve superioridade dos visitantes que desperdiçaram muitas chances de gols, uma inclusive, contou com a lerdeza do goleiro Gabriel Bernardo que demorou a sair da sua meta. Por pouco o Camaleão Goiano não marcou.

O Paysandu teve bom início com jogadas pela direita usando a velocidade de Bruno Alves cruzando bolas para cabeçadas de Mário Sérgio. Assim, levou perigo. Num lance Mário Sérgio reclamou de empurrão e exigiu a marcação da penalidadade.

GOLS

A segunda fase foi intensa. Aos três minutos, Vinicius Leite cabeceou firme e a bola resvalou na zaga e foi para escanteio. Um minuto depois o Aparecidense marcou.

Houve um contra-ataque fulminante e três toques de bola o Camaleão chegou fácil. Calyson bateu de pé esquerdo, sem defesa para o goleiro bicolor;

Aos 7 minutos, Vinicius Leite empatou, após o cruzamento de Edilson. Aos 17’ Mário Sérgio em cobrança de penalidade colocou o Papão na vantagem.

O lance decorreu de uma ‘pixotada’ da zaga do Camaleão que trocou de passe errado. Mário Sergio tocou para Vinicius Leite que chutou. A bola bateu na mão de Vanderley. O lance foi muito contestado pelos goianos. Ferreira levou cartão amarelo por reclamação.

O jogo ficou aberto com o Aparecidense indo atrás do empate a todo custo e o Paysandu segurando a pressão. Aos 50 minutos, uma falta para o Cameleão. Gabriel Bernardo desviou para escanteio.

O Paysandu volta a campo na segunda-feira, 8, quando enfrentará o Figueirense-SC, fora de casa. (Reportagem: Braz Chucre/Edição: Roberto Barbosa/Ronabar)

Ficha Técnica

Campeonato Brasileiro Série C – 2023

Paysandu-PA 2 x 1 Aparecidense-GO

Local: Estádio da Curuzu – PA

Horário: 21h30

Gols: Calyson, 4’ 2/T; Vinicius Leite, 7’ 2/T; Mário Sérgio, pênalti, 17’ 2/T

Cartão Amarelo: Calyson, Ferreira e Matheus Leal, Rodrigues, Aparecidense; Igor Fernandes e Leandrinho, do Paysandu

Paysandu

Gabriel Bernardo; Edilson, Wanderson, Rodolfo Filemon e Eltinho (igor Fernades); Arthur, Geovane, João Vieira (Gabriel Davis); Vinícius Leite (Luís Phelipe) Bruno Alves (Vicente) e Mário Sérgio

Técnico: Wilton Bezerra

Aparecidense-GO

Gabriel Felix; David, (Caio) Vanderley, Thuram e Rodrigues; Felipe Manoel (Gregorio), João Diogo, Ferreira e Calyson (Caique); Alex Henrique (Luis Araújo) e Matheus Leal

Técnico: Moacir Júnior

Arbitragem

Árbitro: Adriano Barros Carneiro (CE)

Assistentes : Wesley Rodrigues Miguel (CE) e Eleutério Felipe Marques Junior (CE).

Imagens: John Wesley/Agência Paysandu