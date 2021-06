Com Gabigol e volta de Thiago Silva, Tite prepara a Seleção para enfrentar o Peru; veja escalação

A seleção brasileira terá mudanças na escalação para enfrentar o Peru, nesta quinta-feira, às 21h (de Brasília), pela segunda rodada da fase de grupos da Copa América

Em treino realizado na tarde desta quarta, na Granja Comary, o técnico Tite ensaiou algumas trocas na equipe, que pode ter até seis alterações em relação à partida de estreia no torneio, contra a Venezuela, no domingo.

A primeira das mexidas será no gol, com o retorno de Éderson no lugar de Alisson.

Como já havia indicado na atividade de terça, Tite escalou Thiago Silva na zaga ao lado de Éder Militão.

O jogador do Chelsea, da Inglaterra, está recuperado de uma lesão muscular na coxa esquerda, que o afastou das últimas três partidas da Seleção. Ele substituirá Marquinhos.

No meio, Casemiro cede lugar a Fabinho, e Everton Ribeiro pode ganhar a titularidade de Fred.

A tendência é que Neymar mais uma vez atue um pouco mais recuado, como armador, função exercida por Lucas Paquetá no jogo passado.

Com isso, abriria uma vaga no ataque para Éverton Cebolinha, que trabalhou entre os titulares nos últimos dois treinos.

Por fim, Gabigol volta a ser titular no lugar de Richarlison.Assim, a Seleção deve ir a campo com: Éderson, Danilo, Éder Militão, Thiago Silva e Alex Sandro; Fabinho, Fred (Everton Ribeiro) e Neymar; Gabriel Jesus, Gabigol e Éverton Cebolinha.Em entrevista coletiva após o treino, Tite não quis confirmar a escalação.

Nesta quarta, o treinador comandou um trabalho em enfrentamento entre dois times em campo reduzido.

Uma das equipes tinha os defensores e volantes titulares, enquanto o ataque titular ficou do outro lado.

Depois, o treinador organizou uma atividade tático. Porém, esta parte do treinamento não foi transmitida pela CBF TV. A imprensa segue sem poder acompanhar os trabalhos da Seleção presencialmente por conta da pandemia de coronavírus.

O Brasil venceu os últimos oito jogos que disputou e lidera o Grupo B da Copa América, que, além do Peru, ainda conta com Equador, Colômbia e Venezuela.

Por GE