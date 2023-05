Com gol de Balão Marabá, Águia vence o Remo e fica perto do título de campeão do Parazão

Um gol magistral de Balão Marabá em cobrança de falta aos 38 minutos do segundo tempo colocou o Águia na vantagem sobre o Clube do Remo na disputa do título de campeão paraense de 2023. O Azulão jogará pelo empate na partida do dia 26, no Estádio Evndro Almeida, o Baenão, a partir das 20h. O jogo desta noite teve a cobertura da Super Rádio Marajoara AM-1.130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e jornal A Província do Pará On-Line, patrocínio do sempre Avistão, empresas do Grupo Carlos Santos, o “Amigo do Povo”, há 51 anos vendendo mais barato na esquina da economia, Rua Manoel Barata com Padre Eutíquio, em pleno centro comercial de Belém.

O jogo foi elétrico no primeiro tempo com chances de gols de ambos os lados. Já o segundo também não foi diferente. A pegada foi no mesmo tom dos azulinos e aguianos.

A emoção pelo gol começou aos sete minutos com Castro, do Águia, chutando para fora, assustando o goleiro Vinicius.

Aos onze minutos Castro voltou aparecer bem na foto e mandou um ‘chutaço’ com o goleiro azulino, num bom reflexo, desviou a bola para escanteio.

O Remo fez boa jogada aos 14 minutos. Leonan centrou e a zaga se antecipou e mandou a bola para escanteio. Aos 23’ bateu com categoria Ícaro, quase debaixo das traves, evitou o gol do Azulão.

O Leão não perde o ritmo de jogo. Aos 281 Uchoa bate bem na bola e Axel Lopes, num esforço desvia para escanteio. Aos 36’ Richard Franco teve tudo para marcar, mas Axel evita o gol azulino.

O Águia, com Alan Maia, chegou com perigo. Vinicius defendeu o chute.

SEGUNDO TEMPO

O Remo começou forçando a barra com Pedro Vitor. Axel Lopes joga a bola para escanteio. O Águia faz mudanças na equipe. O Remo pressiona. Galdezani cabeceou e o goleiro aguiano conseguiu desviar a bola para escanteio.

GOL

Após pressionar bastante, o Remo se descuida na marcação e permitiu o avanço do Águia. Diego Ivo segurou Luan Santos perto da grande aérea. O árbitro marcou a infração e puniu o defensor com cartão amarelo.

Balão Marabá ajeitou a ‘redonda’ e com maestria colocou no canto. O goleiro Vinicius ficou sem ação.

O gol do Azulão desestruturou todo esquema tático azulino que foi em busca do empate desordenado. O Águia tocou e a bola e ainda teve chance do segundo gol aos 48 com Balão Marabá.

O Remo segue na secura de vitórias. É sua quarta derrota consecutiva em menos de trinta dias. (Reportagem: Braz Chucre; Edição: Roberto Barbosa/Ronabar)

Ficha Técnica

Águia 1 x 0 Clube do Remo

Campeonato Paraense 2023 – Jogo de ida da Final

Data: 18/05/2023 (quinta-feira)

Horário: 20h

Local: Zinho Oliveira

Gols: Balão Marabá, 38’ do 2/T

Árbitro: Paulo César Zanovelli da Silva (MG)

Cartão Amarelo: Galdezani, Diego Ivo, do Remo; Balão Marabá, do Águia

Águia de Marabá

Axel Lopes; Bruno Limão, David Cruz, Betão e Evandro; Castro (Maicon), Patrick (Adauto), Danilo Cirqueira (Balão Marabá) e Wander; Alan Maia (Wendell) e Luam Parede (Luan Santos)

Técnico: Mathaus Sodré

Remo

Vinícius; Lucas Mendes, Diego Ivo, Ícaro e Leonan; Anderson Uchôa, Richard Franco (Galdezani) e Pablo Roberto (Alvaro); Jean Silva, Pedro Vitor (Lucas Marques) e Muriqui

Técnico: Marcelo Cabo

Imagens: Samara Miranda/Agência Remo