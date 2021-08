De pênalti, Remo empata e azeda pretensões do Goiás e de Nicolas

O Clube do Remo, heroicamente, empatou com o Goiás na noite desta terça-feira, 10, no Estádio da Serrinha, em Goiânia (GO), depois de uma partida eletrizante valendo pela 17ª Rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, com cobertura de A Província do Pará, Super Rádio Marajoara AM-1.130 e Rede Marajoara de Comunicação por meio dos “Titulares do Esporte”, com apoio comercial de Avistão, empresas do Grupo Carlos Santos. Com o empate, o Leão Azul, que buscava a reabilitação, volta para casa com mais um ponto na tabela e sentindo-se vitorioso, haja vista que jogou com um dos líderes da competição e chegou a assustar bastante no primeiro tempo, deixando o elenco do Goiás bastante nervoso, inclusive com chances de marcação.



Entretanto, no segundo tempo, o Goiás abriu o placar de A Província do Pará e Super Marajoara 1.130, exatamente com Nicolas, ex-Paysandu, e que afirmou, anteontem, de sua pretensão de continuar como carrasco do Remo. Ele cumpriu sua promessa, mas não contava com um pênalti contra sua equipe e a pronta cobrança de Felipe Gedoz, que chutou com sede de gol, sem dó nem piedade balançando a rede do adversário.

Agora, o Remo é o 13º colocado da Série B, com 20 pontos. A equipe azulina já soma cinco vitórias, cinco empates e sete derrotas na competição. A próxima partida do Leão Azul pela Segundona será na sexta-feira (13), contra o Vasco, às 21h30, no estádio do Baenão, em Belém.

O próximo compromisso do Leão será nessa sexta-feira, 13, no Baenão, em Belém, também a partir das 21h30, contra o Vasco da Gama. Com o tropeço do Goiás diante do Remo, Guarani e Vasco entraram na zona de acesso.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Brasileiro – Série B

17ª Rodada

Local: Estádio da Pinheiro (Serrinha), Goiânia

ARBITRAGEM

Paulo Cesar Zanovelli (AB/MG)

Celso Luiz da Silva (AB/MG)

Frederico Soares Vilarinho (AB/MG)

Osimar Moreira da Silva Junior (CD/GO)

Goiás

Tadeu, Diego, David Duarte, Iago Mendonça, Artur (c), Hugo, Breno, Fellipe Bastos, Caio Vinícius, Elvis, Vinícius Lopes, Luan Dias, Alef Manga; Nicolas

Técnico: Marcelo Cabo

Remo

Vinícius, Wellington Silva, Renan Gorne, Rafael Jansen, Romércio, Igor, Uchôa, Lucas, Siqueira (c), Arthur, Erick Flores, Matheus Oliveira, Lucas Tocantins, Victor Andrade, Rafinha, Felipe Gedoz

Técnico: Felipe Conceição

Fotos: Sandro Galtran/Remo