Com golaço de Rashford, United vence Betis e confirma vaga nas quartas da Liga Europa

O Manchester United segue firme na sua campanha na Liga Europa. Nesta quinta-feira (16), o time inglês visitou o Betis, pelo jogo de volta das oitavas de final, e venceu por 1 a 0, com gol de Rashford. Após construir uma confortável vantagem de 4 a 1 no jogo de ida, os ingleses venceram o jogo da volta sem dificuldades.

Agora, o Manchester United espera o sorteio, que está marcado para essa sexta-feira (17), às 11h, para descobrir seu adversário na próxima fase.

United leva susto no começo, mas se recupera

O Betis precisava de uma vitória de pelo menos três gols para levar o jogo para a prorrogação, e com menos de dez minutos, teve duas ótimas oportunidades para abrir o placar. Aos sete, Juanmi recebeu ótimo passe na área, bateu cruzado na saída de De Gea e tirou tinta da trave. No minuto seguinte, Joaquín arriscou de fora da árae e acertou a trave do time inglês.

Após um início intenso do Betis, o Manchester United equilibrou as ações do jogo e conseguiu se impor no campo de ataque. Os ingleses conseguiram trocar mais passes e começaram a buscar Marcus Rashford com mais frequência. No entanto, o time não conseguiu nenhuma chance real de gol.

Sem contar os dez primeiros minutos, o jogo foi ótimo para o Manchester United. Os Red Devils controlaram o jogo sem dificuldade e conseguiram anular a construção de jogadas do Betis, que pouco tocou na bola e não ofereceu perigo no ataque.

Nos acréscimos, o cenário quase ficou perfeiro para o Manchester. A defesa do Betis não afastou bola cruzada na área e a sobra ficou com Pellistri. O atacante uruguaio bateu de pé direito e acertou a trave.

Golaço e classificação garantida

Em dois minutos, Rashford perdeu duas ótimas chances para marcar o primeiro do Manchester United. Aos sete, ele recebeu livre dentro da área e bateu em cima do goleiro. Depois, aos nove, ele dominou livre na pequena área, mas isolou a finalização.

O camisa 10 queria o gol mais difícil. Um minuto depois da chance perdida, Rashford recebeu na esquerda, cortou para o pé direito e mandou uma pancada de fora da área, sem dar chance para o goleiro: Golaço e Manchester United na frente.

O gol sofrido abalou o time do Betis. A equipe espanhola seguiu com problemas para construir jogadas no ataque e sofreu com as investidas do Manchester United. O time inglês continuou criando oportunidade para marcar, mas não aproveitou. Com o jogo definido, os ingleses administraram o jogo e esperaram o tempo passar para comemorar a vaga. Fim de jogo, com vitória e classifcação garantida para o Manchester United.

