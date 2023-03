Com grande festa no Maraca, Marcelo é apresentado pelo Flu: ‘Voltando pra casa’

“Voltando para casa”, Marcelo foi apresentado oficialmente como jogador do Fluminense. Cria de Xerém, o vitorioso lateral-esquerdo foi recebido por mais de 30 mil tricolores no Maracanã, na noite desta sexta-feira, e falou pela primeira vez como jogador do Flu.

Com um show de luzes e um espetáculo à parte da torcida, o “novo” camisa 12 pisou no gramado do Maraca, com sua esposa e dois filhos, e não escondeu a felicidade de estar retornando para as Laranjeiras.

“Estou muito, muito feliz. Estou voltando para casa… Voltando, não. Já estou aqui! Obrigado a todos pelo carinho de sempre. Foram 17 anos longe de casa, mas com sentimento muito bom. Hoje, tenho alegria de estar de volta. Tenho certeza que vai dar tudo certo”, declarou.

Aos 34 anos, Marcelo esteve recentemente no Olympiacos e chegou a ter propostas para seguir no futebol do exterior, mas decidiu retornar para o clube que o projetou para o futebol. O contrato do lateral vai até o fim de 2024, com a opção de renovação por mais um ano.

O melhor momento da minha vida, estou voltando para casa, obrigado a todos. Sempre sonhei em estar aqui com vocês, me sentir mais um guerreiro, brigar por todos os títulos. Tenho certeza que esse ano vai ser maravilhoso para nós”, complementou. Já registrado no Boletim Informativo Diário, o BID, da CBF, Marcelo vai iniciar os trabalhos com o elenco no início da próxima semana e, em breve, estará à disposição do técnico Fernando Diniz.

Texto retirado de ogol.com.br