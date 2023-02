Com hat-trick de Léo Mineiro, o Real Ariquemes-RO elimina o Castanhal da Copa Verde de 2023

No jogo realizado no CT do Japiim, em Castanhal, na Grande Belém, a 70 quilômetros de Belém, na tarde deste domingo, 19, o campeão rondoniense venceu o duelo por 3 a 2. O Furacão do Vale do Jamari, agora, vai encarar o Paysandu no dia 22, na Curuzu.



Mesmo em crise financeira, inclusive com aviso de ‘socorro’ estampado no seu uniforme, o Real Ariquemes apresentou bom futebol em campo. Foi senhor das melhores jogadas no primeiro tempo. É um time mesclado com jovens e veteranos jogadores.



Léo Mineiro, enquanto esteve em campo, foi o principal destaque da equipe dos ‘reds’ de Roraima, armando as jogadas e fazendo belos gols, aliás, 3 no placar de A PROVÍNCIA DO PARÁ.

No primeiro, aos 15 minutos, viu o goleiro castanhalense adiantado e mandou a bola pelo alto, O Castanhal buscou o empate e teve lances que foram aproveitados.



Aos 22 minutos Bruno Henrique deixou igual placar com um belo tento. Mas o Real passou à frente novamente com Léo Mineiro cobrando penalidade aos 36’. O Castanhal teve a chance do empate com Wander. O chute saiu por cima.



No segundo tempo, logo aos 3 minutos, Léo Mineiro marcou o terceiro gol do Real. Em lançamento de Leleco, ele driblou o goleiro Bernardo.



O Castanhal começou a trocar jogadores para reverter a situação. A esperança foi renovada com o gol de Jefferson aos 29’.=



Daí para frente o Japiim foi para o ‘abafa’ e no desespero conseguiu uma penalidade aos 52 minutos. Porém, Jonatha mandou a bola para fora. Tristeza total no CT Castanhalense.

O jogo foi dirigido por Daniel Alejandro Hidalgo que distribuiu nove cartões amarelos. Três para o Castanhal e seis para o Real Arquimes. (Bras Chucre/Ronabar)

Imagens: Ascom/Castanhal