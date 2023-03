Com hat-trick de Lukaku, Bélgica bate a Suécia nas Eliminatórias da Euro

Um dos jogadores com menos toques na bola em campo, o centroavante Lukaku foi extremamente decisivo e efetivo para marcar um hat-trick na vitória por 3 a 0 da Bélgica contra a Suécia pela primeira rodada das Eliminatórias para a Euro. Lukebakio, com duas assistências, também foi destaque do jogo.

Com a vitória, a Bélgica se junta a Áustria com três pontos conquistados e no topo do Grupo F. Já a Suécia ainda não pontuou. O grupo ainda tem Estônia e Azerbaijão. Os dois primeiros colocados se classificam.

Quando o artilheiro aparece…

A Suécia tentou manter a bola no ataque nos primeiros minutos, mas assim que subiu, a Bélgica foi muito perigosa. Aos 6, após cruzamento de De Bruyne pela direita, Carrasco dominou na segunda trave e após desvio a bola saiu tirando tinta da trave. O lance animou os belgas, que passaram a se impor em campo, para tentar abrir a zaga sueca.

Mas a Suécia não quis saber de apenar se defender e foi para a trocação. Aos 15, Kulusevksi fez ótima jogada individual na área, bateu entre as pernas de Courtois, mas o zagueiro Faes tirou em cima da linha. O lance gerou muita reclamação de possível gol. Já a Bélgica, mesmo com maior posse de bola, passou e ter problemas criativos, sem acionar seus atacantes. Até finalizou com Lukebakio, mas sem muito perigo.

Uma nova chance clara somente aos 26, quando De Bruyne cobrou falta, Theate ganhou no alto, tentou encobrir Olsen na cabeçada, mas o goleiro fez grande defesa. Ao menos os visitantes conseguiram ser dominantes, já que a Suécia não apareceu bem no contra-ataque e já foi pouco perigosa.

No geral a Bélgica também não levava perigo, com uma posse improdutiva. Até que aos 45, Lukebakio mandou um cruzamento perfeito para Lukaku, que desviou de leve e encontrou a rede. Placar aberto. A Suécia conseguiu responder aos 38, quando Gustafson pegou a sobra na meia-lua, bateu forte e Courtois rebateu. Os mandantes ficaram com a bola e buscaram o empate, mas o placar não mudou para o intervalo.

Virou hat-trick

A Bélgica já começou o segundo tempo aumentando a sua vantagem. Aos 4, após escanteio curto, Lukebakio foi em direção a linha de fundo em mais uma boa jogada individual, bateu para o meio e Lukaku desviou na pequena área para marcar mais um. O golpe abalou a Suécia, que teve pressa para reagir, mas não qualidade, acumulando erros no ataque.

A dinâmica da partida mudou, com a Suécia mais propositiva e com maior posse de bola, enquanto a Bélgica esteve pronta para aproveitar os erros e matar o jogo no contra-ataque. No entanto, a falta de criatividade sueca só fez o ritmo do confronto diminuir. Finalização só aos 20, quando Isak pegou uma sobra na meia-lua, bateu de primeira, mas mandou ao lado do gol, sem assustar Courtois.

Aos 25, a Suécia teve a sua melhor chance no jogo, quando após rápida troca de passes, Forsberg recebeu completamente sozinho na área, mas escorregou, bateu de primeira, fraco, e facilitou a defesa de Courtois. Os suecos estavam com pouca aderência na chuteira. Aos 31, Kulusevksi arrancou bem, rolou para a entrada da área e Svanberg, em boa posição, também escorregou e finalizou por cima do gol.

A Suécia seguiu no ataque, mas sem impor uma grande pressão. Até que no contra-ataque, a Bélgica matou o jogo. Aos 38, Bakayoko fez o que quis pela direita invadiu a área e rolou para Lukaku só completar para o gol vazio e marcar seu hat-trick. Os mandantes ainda tiveram a bola, tentaram diminuir, mas o placar já estava decidido. Vitória belga.

