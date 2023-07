Com Hélio dos Anjos no comando técnico, Papão recebe o Brusque (SC) na Curuzu

O Paysandu, que está na 16ª posição na Série C do Campeonato Brasileiro de Futebol Profissional, receberá na noite deste sábado, 01, o Brusque, de Santa Catarina. O jogo vai acontecer no Estádio Leônidas Sodré de Castro, o caldeirão da Curuzu, às 19h, valendo pela 11ª rodada, com transmissão da equipe “Titulares do Esporte” da Super Rádio Marajoara AM-1.130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e jornal A Província do Pará On-Line, patrocínio do sempre Avistão, empresas do Grupo Carlos Santos, o “Amigo do Povo”, há 51 anos vendendo mais barato na esquina da economia, Manoel Barata com Padre Eutíquio, em pleno centro comercial de Belém.



O Bicola vem de resultados nada animadores na competição, tanto que terminou demitindo o recém contratado técnico Marquinho Santos e trazendo de volta o velho e conhecido Hélio dos Anjos, que comandou a equipe, com bons resultados, no ano de 2019. Dos Anjos quer uma equipe correndo pra cima, de ataque. Mesmo ciente da situação do Papão, aos 75 anos de idade, o novo técnico trás palavras de conforto e de esperanças, esperando que nessa segunda metade do Brasileiro, possa levar o clube a respirar com chances de classificação e, quem sabe, de acesso para a Segundona.



Mas dos Anjos enfrentará na partida desta noite algumas baixas de titulares, sete dos quais pendurados, pois, se levarem mais alguma advertência, deverão cumprir suspensão. São eles Igor Fernandes, Vinícius Leite, Geovane, Nenê Bonilha, Arthur, Fernando Gabriel e Gabriel Bernard. Outro atleta que ainda não deverá estar entre os relacionados é o meia Leandrinho. Na última semana, o jogador iniciou a fase final de recuperação de uma lesão no joelho.

Na Curuzu são grandes as esperanças, e a Fiel deverá estar em peso para ver a atuação da equipe agora sob ordens do novo comandante técnico

Imagem: Luis Carlos Totti/Agência Paysandu