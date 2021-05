Com Hulk e Nacho Fernández, Atlético-MG desembarca em Belém para enfrentar Remo pela Copa do Brasil

Time mineiro treina nesta terça-feira na Curuzu. Partida será às 19 horas de quarta-feira no Baenão

Adversário do Remo na terceira fase da Copa do Brasil, o Atlético-MG desembarcou em Belém (PA) nesta segunda-feira (31). O Galo chega com cinco desfalques causados pela data FIFA, mas ainda assim com um elenco recheado de jogadores importantes, com o zagueiro Réver, o meia Nacho Fernández e o atacante Hulk. O time desembarcou pela área restrita do aeroporto. O ônibus foi escoltado pela polícia até o hotel localizado no bairro de Nazaré.

Polícia escoltou o ônibus do aeroporto até o hotel (Igor Mota/ O Liberal)

Um torcedor do Galo estava no aeroporto aguardando pela chegada do time mineiro.

Torcedo foi recepcionar o Atlético-MG (Igor Mota / O Liberal)

A programação em Belém ainda inclui um treino na tarde desta terça-feira. A atividade será às 16 horas no estádio da Curuzu.

Confira a lista de relacionados

Goleiros: Everson, Jean e Matheus Mendes.

Zagueiros: Gabriel, Igor Rabello, Micael e Réver.

Laterais: Dodô, Mariano.

Volantes: Tchê Tchê, Allan, Jair e Neto.

Meias: Nacho, Zaracho, Dylan Borrero, Hyoran, Nathan.

Atacantes: Echaporã, Hulk, Marrony, Sasha e Sávio.

O jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil será na quarta-feira (2), no Estádio Baenão.