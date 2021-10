Com laudos do estádio vencidos, Castanhal poderá jogar contra o Paysandu sem torcida

O Castanhal está nas quartas de final da Copa Verde e terá pela frente o Paysandu, o duelo paraense desta vez será em jogos de ida e volta, ainda sem definição por parte da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), porém, para que o clube da “Cidade Modelo” receba o jogo e tenha a presença da torcida, será necessário laudos do estádio. A informação foi confirmada ao O Liberal pelo diretor de segurança da Federação Paraense de Futebol (FPF).

Cláudio Santos, diretor de segurança da FPF, informou que existem laudos vencidos do estádio Maximino Porpino, porém não soube detalhar quais.

“Não estou com os documentos em mãos, mas o Estádio Maximino Porpiono possui laudos vencidos, impossibilitando a presença de torcedores em jogos oficiais. Serão necessárias vistorias, dependendo do laudo pode ser com o Corpo de Bombeiros, Polícia Militar ou Vigilância Sanitária, para que se tenha um parecer. Enviamos ao Ministério Público e assim o estádio poderá ser liberado ou não”, disse o diretor da FPF.

Em contato com a equipe de OLiberal, o presidente do Castanhal , Helinho Paes, falou que espera jogar contra o Paysandu com a presença da torcida.

“O Modelão não é do Castanhal, não posso te garantir que o jogo terá a presença da torcida, mas a possibilidade de ter torcedores é grande, quem me garante é o Procurador Geral da cidade”, falou,

O Procurador Geral do Munícipio de Castanhal, Diego Magno, informou que ainda não possui uma confirmação sobre as pendências do estádio, mas garante que nesta sexta-feira (22), um parecer sobre a situação será divulgado.

“Teremos um posicionamento sobre essa situação do Estádio Modelão nesta sexta-feira (22), mas as chances do Castanhal ter o apoio do seu torcedor são grandes”, disse.

