Com lesão de Jailson, Palmeiras sonda Andreas Pereira

O futuro de Andreas Pereira parece cada vez mais distante do Flamengo, e uma reviravolta pode o colocar no clube que acabou por marcar negativamente sua passagem pelo Rubro-Negro. O Palmeiras abriu conversas com representantes do meia e do Manchester United, segundo revelou Jorge Nicola.

O vínculo de Andreas Pereira é com o Manchester United, embora exista um acordo entre os Red Devils e o Flamengo para a transferência do jogador em definitivo. Um acerto que parece cada vez mais claro que não vai acontecer, devido à falta de clima no Rubro-Negro para o atleta.

Andreas Pereira vem sofrendo com cobranças da torcida do Flamengo justamente por conta do erro que resultou no gol da vitória do Palmeiras na final da Copa Libertadores. Desde então, Andreas perdeu espaço e confiança na Gávea.

Segundo Nicola, representantes de Andreas Pereira confirmaram a procura do Palmeiras. O clube já teria inclusive consultado o Manchester United para entender os valores. Não há proposta oficial.

Andreas Pereira disputou 37 jogos pelo Flamengo e marcou cinco gols. O contrato do meia com o Rubro-Negro é válido até junho.

