Com leucemia, Fabiana Justus dança com esposo em hospital

A influenciadora Fabiana Justus, filha do empresário Roberto Justus, compartilhou com os seguidores,nesta sexta-feira (26), um momento de amor em meio à luta contra a leucemia. Em vídeo divulgado nas redes sociais, a influenciadora de 37 anos aparece dançando abraçada com o marido, empresário Bruno Levi D’Ancona, no quarto do hospital onde se encontra internada.

– Lá vem o sol! Obrigada, Deus! Obrigada, meu amor! – escreveu Fabiana.

A música que embalou os passos do casal é Pra Melhorar, na voz da cantora Marisa Monte.

Fabiana e Bruno estão casados desde 2011 e têm três filhos: as gêmeas Chiara e Sienna, de 4 anos, e o pequeno Luigi, de apenas 5 meses.

A influenciadora descobriu estar com Leucemia Mieloide Aguda (LMA) após sentir febre e dor nas costas. Ao ser examinada, os exames mostraram a doença, e a paciente logo foi internada para iniciar o tratamento com quimioterapia.

A LMA é um tipo de câncer que afeta as células mieloides da medula óssea e do sangue periférico. Ela é caracterizada pelo crescimento descontrolado de células mieloides imaturas, conhecidas como blastos, que não conseguem se desenvolver normalmente e acabam substituindo as células sanguíneas normais.

Os sintomas da LMA podem incluir fadiga, palidez, infecções recorrentes, febre, sangramentos inexplicados, perda de peso e aumento do baço ou do fígado.

O tratamento da LMA geralmente envolve quimioterapia, terapia alvo, e, em alguns casos, transplante de células-tronco. O prognóstico da LMA pode variar dependendo de vários fatores, incluindo a idade do paciente, o subtipo específico da doença, e a resposta ao tratamento.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução / Redes sociais