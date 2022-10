Com look cavadíssimo, IZA posa para novo ensaio e leva web ao delírio: “Só um fio!”

Deixou a web chocada! quebrou a internet na noite desta terça-feira (25) ao se apresentar no programa “Música Boa Ao Vivo” e, como sempre, deu o que falar com um de seus looks super ousados para a performance que levou os fãs da artista à loucura nas redes sociais!

A cantora surgiu ostentando seu corpão de milhões com um look pretinho nada básico e todo trabalhado na transparência, que evidenciou ainda mais a boa forma de IZA durante o show. A musa foi elogiada nas redes sociais e se tornou um dos assuntos mais comentados no Twitter após aparecer em público pela primeira depois de anunciar o fim do casamento com o produtor Sérgio Santos.

“Essa mulher é gigante em tudo”, brincou um seguidor nos comentários da publicação. “A IZA precisa pegar leve com essas fotos, meu coração não aguenta tanta beleza”, babou outra fã da cantora. “Agora ela tá mais ousada do que nunca”, celebrou um terceiro. Confira as fotos da musa: